Apple выпустила шестую бета-версию iOS 15 всего через неделю после пятой бета-версии, но новое обновление содержит некоторые из наиболее значительных изменений, которые мы видели в iOS 15 в период бета-тестирования.

Редизайн Safari

Apple в iOS 15 beta 6 добавила переключатель для перемещения адресной строки Safari в верхнюю часть интерфейса, что возвращает Safari к дизайну, подобному iOS 14, и смягчает все изменения Safari, представленные в более ранних бета-версиях.

Те, кто предпочитает нижнюю панель, по-прежнему могут включить ее в представлении панели вкладок, но Apple также изменила внешний вид, и панель URL-адресов внизу была объединена со специальной панелью управления, которая устраняет попытки объединить все параметры управления страницей в едином представлении адресной строки.

Параметры дизайна Safari позволяют переключаться между панелью вкладок внизу и одиночной вкладкой вверху, а также есть переключатели для отключения тонирования веб-сайта и включения или отключения панели вкладок в альбомной ориентации. «Разрешить тонирование веб-сайта» похоже на предыдущую настройку «Показать цвет на панели вкладок», которая была доступна в более ранних бета-версиях.

Вы можете переключаться между двумя представлениями в Safari, используя меню «Aa» прямо в Safari, без необходимости доступа к приложению Safari.

Закладки Safari и история

При доступе к истории Safari, закладкам и списку чтения в iOS 15 с включенным представлением нижней панели вкладок интерфейс поднимается снизу и занимает меньше места на экране. При включенной отдельной вкладке интерфейс выглядит так же, как и раньше.

SharePlay удален

SharePlay больше не работает в шестой бета-версии iOS 15, потому что Apple временно удалила его. При запуске iOS 15, iPadOS 15 , tvOS 15 и macOS Monterey функция SharePlay недоступна.

Вместо этого Apple планирует повторно представить SharePlay в более позднем обновлении программного обеспечения этой осенью после дебюта обновлений «iOS 15», «iPadOS 15», tvOS 15 и «MacOS Monterey».

Автоматизация циферблата

В пятой бета-версии iOS 15 была удалена автоматизация для автоматической установки циферблата на Apple Watch в определенное время, но в шестой бета-версии эта опция снова доступна в приложении «Ярлыки».