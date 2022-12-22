Топ-7 программ для записи видео с веб-камеры: рейтинг 2023

Подходящая программа для записи видео с веб-камеры поможет подготовить лекцию, инструкцию или материал для блога. Давайте изучим 7 популярных приложений, способных справиться с этой задачей. Также мы подготовили отдельную статью с полным обзором программ для записи видео с веб-камеры.

ВидеоШОУ

Уровень: продвинутый

Русский язык: есть

Тип лицензии: условно-бесплатная (пробная версия на 10 дней)

Программа для записи с веб-камеры, где также можно сделать монтаж видеоролика. Работает под всеми версиями Windows, начиная с XP. Позволяет обрезать материал, снятый с вебкамеры, накладывать надписи и эффекты. Есть функция захвата звука с микрофона. Она пригодится, когда вам необходимо наложить голосовые комментарии на материалы, полученные из системы видеонаблюдения.

Поддерживается работа с хромакеем — можно делать фон прозрачным или менять его на подходящие изображения. Программа предоставляет продвинутые настройки камеры. Можно повысить разрешение и частоту кадров, настроить экспозицию, яркость, резкость и прочее. Подберите параметры, которые идеально подойдут к вашим условиям, и начните запись с веб-камеры. Скачать программу можно с официального сайта https://videoshow.ru/.

Плюсы:

• Большая коллекция титров, эффектов, вариантов переходов, музыки.

• Поддержка популярных форматов для импорта и экспорта: WMV, MP4, AVI и прочих.

• Простой и понятный интерфейс.

Минусы:

• Не поддерживается работа одновременно с несколькими видеокамерами.

ВидеоМОНТАЖ

Уровень: продвинутый

Русский язык: есть

Тип лицензии: условно-бесплатная (пробная версия на 5 дней)

Еще одна программа для записи видео с камеры ноутбука или ПК, в которой можно монтировать полученные материалы. В функционал приложения входит нарезка клипов, цветокоррекция, добавление заставок, надписей, изображений, настройка переходов. Также поддерживается работа с хромакеем. Вы без лишних усилий уберете фон на видеозаписи, полученной с вебки.

Аудиодорожку можно захватывать как с микрофона, встроенного в камеру, так и с отдельного устройства. Есть функция обрезки звуковых файлов. Она пригодится, чтобы убрать тишину в начале или конце записи. Видеозаписи с веб-камеры можно добавлять в проект отдельными сценами или накладывать на другие клипы в режиме картинка-в-картинке.

Плюсы:

• Большая галерея встроенных материалов: музыкальных треков, эффектов постобработки, клипарта.

• Предустановленные шаблоны, оптимизированные для экспорта на определенные платформы: видеохостинги, смартфоны, игровые приставки и прочие.

• Продвинутые настройки веб-камеры: разрешение, частота кадров, экспозиция, яркость, баланс белого и другие.

Минусы:

• В пробной версии на видеозапись добавляется водяной знак.

VirtualDub

Уровень: простой

Русский язык: нет

Тип лицензии: бесплатная

Эта программа для записи видео с веб-камеры бесплатно и без каких-либо ограничений позволяет создавать собственные ролики и редактировать существующие материалы. Поддерживает различные режимы наложения. Можно автоматически завершать съемку спустя заданное время или по достижении определенного размера файла. Если имеющегося функционала окажется недостаточно для комфортной работы с вебкой, можно установить плагины и получить дополнительные инструменты.

Плюсы:

• Большой список поддерживаемых форматов: AVI, MPV, DIVX и другие.

• Есть функция для подавления цифрового шума — пригодится, когда съемка ведется при плохом освещении.

• Поддерживает видеосъемку до 30 кадров в секунду.

Минусы:

• Запутанный интерфейс.

• Обновления и новости о проекте выходят редко.

• Последняя официально поддерживаемая версия ОС — Windows 8.1.

iTop Screen Recorder

Уровень: простой

Русский язык: есть

Тип лицензии: условно-бесплатная (подписка открывает дополнительные функции)

Приложение для записи видео с веб-камеры и рабочего стола. Есть отдельная функция для съемки геймплея. Параллельно с этим можно захватывать изображение с камеры и звук с микрофона. Программа будет интересна авторам игровых видео и летсплеев. Снятый материал можно монтировать во встроенном редакторе. Он позволяет обрезать видеофайлы, обрабатывать изображение фильтрами, настраивать переходы, вставлять надписи.

Плюсы:

• Понятный русифицированный интерфейс.

• Можно запускать съемку по расписанию.

• Есть функции размытия и замены фона камеры.

Минусы:

• В бесплатной версии можно снимать всего 2 минуты.

• Некорректно работает, если к компьютеру подключено несколько мониторов с разным разрешением. На дополнительном экране интерфейс приложения будет слишком большим.

• Фактически нет настроек вебки: нельзя отрегулировать изображение, выбрать разрешение и прочее.

WebcamMax

Уровень: простой

Русский язык: есть (переведены не все элементы интерфейса)

Тип лицензии: условно-бесплатная (в бесплатной версии накладывается водяной знак)

Программа для видеозаписи с веб-камеры с богатыми возможностями по кастомизации изображения. Во время съемки можно менять фон, добавлять рамки и эффекты. Также приложение позволяет рисовать на экране. Можно связать WebcamMax с YouTube или Skype. Обработанное изображение будет передаваться во время трансляции или видеозвонка.

Плюсы:

• Сотни вариантов рамок, фонов и фильтров.

• Благодаря функции картинка в картинке параллельно со съемкой вебки можно записывать материалы из других источников.

• Поддерживает виртуальные камеры.

Минусы:

• Давно не обновляется — последняя версия вышла в 2017 году.

• Иногда работает нестабильно.

• Нет инструментов для редактирования сделанных видеозаписей.

Zoom

Уровень: простой

Русский язык: есть

Тип лицензии: условно-бесплатная (подписка открывает дополнительные инструменты, снимает ограничение на длительность видеозвонков и конференций)

Представляет собой набор софта для видеоконференций, совместной работы, поддержки клиентов, организации web-мероприятий и корпоративного общения. Позволяет демонстрировать экран и захватывать изображение с вебки во время видеозвонков. Поддерживается хромакей. Вы можете сделать фон прозрачным или заменить его на определенное изображение прямо во время видеобеседы. Zoom умеет на основе автоматических алгоритмов устранять недостатки кожи. Их не будет видно в кадре или они станут менее заметными.

Плюсы:

• Высокое качество трансляции и видеозаписи.

• Понятный интерфейс с быстрым доступом ко всем функциям.

• Можно отзеркаливать изображение.

Минусы:

• Видеозапись экспортируется только в MP4.

• Нельзя делать даже простейший монтаж.

• Нацелена прежде всего на корпоративных пользователей.

AVS Video Editor

Уровень: продвинутый

Русский язык: есть

Тип лицензии: условно-бесплатная (в бесплатной версии накладывается водяной знак)

Продвинутый видеоредактор, который позволяет захватывать изображение с камеры. Если записанные файлы получаются слишком большими, их можно автоматически разделять при помощи специальной функции. Разделение работает по длительности и по размеру файла. Есть детальные настройки аудио- и видеокодека, а также самой вебки. Можно устанавливать частоту сэмплирования, видеостандарт, менять яркость, контрастность и прочее.

Плюсы:

• Большой набор эффектов, титров, вариантов оформления надписей.

• Поддерживается большинство популярных форматов: MP4, WMV, AVI, WEBM, MOV и другие.

• Поддерживается аппаратное ускорение на видеокартах Intel и NVIDIA — при съемке и монтаже ресурсы компьютера будут расходоваться более рационально.

Минусы:

• Относительно высокая стоимость: 2 499 рублей.

• Аппаратное ускорение не работает на видеокартах AMD.

• В бесплатной версии на видеозаписи добавляется водяной знак.

Заключение

Теперь вы знаете, как делать видеозаписи с вебки. Многие из рассмотренных приложений позволяют обрабатывать и монтировать снятые материалы. Например, с инструментами ВидеоШОУ и ВидеоМОНТАЖ вы можете создавать ролики профессионального уровня. Корпоративным пользователям стоит обратить внимание на Zoom, а любителям свободного ПО — на VirtualDub.