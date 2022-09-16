Сравнение iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro: стоит ли обновляться?

IPhone 14 Pro входит в число последних моделей iPhone от Apple и следует за прошлогодним iPhone 13 Pro, но насколько отличаются два последовательных поколения iPhone высокого класса?

В 2021 году Apple представила ‌iPhone 13 Pro‌ в качестве преемника популярного iPhone 12 Pro с дисплеями ProMotion, улучшенной системой задней камеры, чипом A15 Bionic, увеличенным временем автономной работы и многим другим. Apple больше не выпускает ‌iPhone 13 Pro‌ и ‌iPhone 13 Pro‌ Max, а цены на модели годовой давности падают у сторонних реселлеров. Таким образом, некоторые клиенты могут решить, стоит ли перейти на iPhone 13 Pro или iPhone 14 Pro.

Поскольку ‌iPhone 13 Pro‌ и ‌iPhone 14 Pro‌ имеют большое количество функций и одинаковый фундаментальный дизайн, стоит ли вам подумать о покупке или использовании ‌iPhone 13 Pro‌, чтобы сэкономить деньги? Наше руководство помогает ответить на вопрос, как решить, какая из этих двух моделей ‌iPhone‌ лучше всего подходит для вас, и помогает четко увидеть различия, которые предлагает iPhone 14 .

Сравнение iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro

Хотя ‌iPhone 13 Pro‌ и ‌iPhone 14 Pro‌ разделяют большинство своих основных функций, ‌iPhone 14 Pro‌ предлагает большое количество заметных обновлений по сравнению со своим предшественником, таких как чип A16 Bionic, совершенно новый «Dynamic Island», постоянно на дисплее, и значительно улучшенные камеры.

Отличия iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max Бионический чип A15 Бионический чип A16 Дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью 1200 нит (HDR) Дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью 1600 нит (HDR) и пиковой яркостью 2000 нит (вне помещения) Массив камер TrueDepth с вырезом Массив камер TrueDepth с Dynamic Island Основная камера 12 Мп с апертурой ƒ/1,5. Основная камера 48 Мп с апертурой ƒ/1,78. 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой ƒ/1,8 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой ƒ/2,2 12-мегапиксельная телеобъектив с диафрагмой ƒ/2,8 12-мегапиксельная телеобъектив с диафрагмой ƒ/2,8 Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения Вспышка True Tone Адаптивная вспышка True Tone Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду) Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (4K HDR до 30 кадров в секунду) 12-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой ƒ/2,2. 12-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой ƒ/1,9 и автофокусом Экстренный SOS Экстренный SOS через спутник До 22 часов автономной работы при воспроизведении видео До 23 часов автономной работы при воспроизведении видео Высота 146,7 мм Высота 147,5 мм Толщина 7,65 мм Толщина 7,85 мм Вес 204 грамма Вес 206 грамм Всегда включенный дисплей Режим действия Фотонный двигатель Доступны цвета Silver, Gold, Graphite, Sierra Blue и Alpine Green. Доступен в серебристом, золотом, космическом черном и темно-фиолетовом цветах.