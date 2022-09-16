IPhone 14 является одним из последних iPhone от Apple и следует за прошлогодним iPhone 13, но насколько отличаются два последовательных поколения iPhone?

В 2021 году Apple представила ‌iPhone 13‌ как преемника популярного iPhone 12 с улучшенными задними камерами, увеличенным временем автономной работы, чипом A15 Bionic и многим другим. Как устройства, которые более доступны, чем модели Pro, но более полнофункциональны, чем недорогой iPhone SE, iPhone 14, вероятно, будет самым популярным вариантом среди покупателей.

Поскольку ‌iPhone 13‌ и ‌iPhone 14‌ обладают подавляющим большинством своих функций и имеют одинаковый дизайн, стоит ли вам рассмотреть возможность использования ‌iPhone 13‌, чтобы сэкономить деньги? Наше руководство помогает ответить на вопрос, как решить, какая из этих двух моделей ‌iPhone‌ лучше всего подходит для вас, и служит способом четко увидеть различия, которые ‌iPhone 14‌ приносит на стол.

Сравнение iPhone 13 и iPhone 14

iPhone 13 и iPhone 14 имеют одинаковый размер дисплея, возможность подключения 5G, чип A15 Bionic и дизайн. Тем не менее, ‌iPhone 14‌ по-прежнему предлагает ряд обновлений, таких как дополнительное ядро ​​​​графического процессора, экстренный вызов SOS через спутник, фотонный движок и режим действия.

Отличия iPhone 13 и iPhone 14