Смартфоны, выхода которых мы ждем в сентябре: Apple, Google, Realme, Huawei, Vivo и другие

Мы уже находимся в сентябре, а утечки в конце августа сообщили о некоторых крупных запусках смартфонов в этом месяце. В этом месяце мы подтвердили запуск телефонов от Xiaomi, Realme, Nubia, Nokia и Honor. Некоторые из предполагаемых запусков сделаны крупными игроками, такими как Apple, Google и Huawei. Давайте посмотрим на все смартфоны, которые появятся в сентябре 2021 года.

1. Red Magic 6S Pro

Китайский производитель телефонов Nubia подтвердил, что 6 сентября в Китае представит смартфон Red Magic 6S Pro. Перед запуском телефон прошел несколько сертификатов, таких как 3C и TENAA в Китае.

Red Magic 6S Pro станет дополнением к 6-й серии смартфонов. Он будет оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Главной особенностью телефона станет поддержка быстрой зарядки 120 Вт и триггеры Dual Gamign 250 Гц. Это будет игровой телефон с частотой дискретизации касания 720 Гц.

2. Серия Vivo X70

Далее мы запускаем Vivo свои популярные смартфоны серии X. Компания представит серию Vivo X70 10 сентября в Китае и на мировых рынках . Ожидается, что в серию войдут Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro +.

Все телефоны появились в Интернете в виде рендеров, тизеров и живых телефонов. Согласно сертификации TENAA , Vivo X70 будет оснащен 6,58-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD +. Несколько телефонов из этой серии, такие как V2132A и V2133A, были выпущены ранее, и из них ожидается, что первый будет поставляться с чипсетом Exynos 1080, тогда как последний будет работать на Dimensity 1200 SoC.

Третье устройство с номером модели V2134A также было замечено на TENAA с той же SoC Exynos 1080. Однако глобальная версия может поставляться с Dimensity 1200 SoC.

3. Xiaomi серии 11T

У нас также есть Xiaomi, которая, как ожидается, выпустит смартфоны Mi 11T и Mi 11T Pro 15 сентября в Китае. Недавно просочившиеся рендеры телефонов продемонстрировали дизайн. Mi 11T и Mi 11T Pro будут иметь аналогичную конструкцию с перфорированным дисплеем и увеличенным модулем камеры.

Ожидается, что Mi 11T будет иметь тройную заднюю камеру на 64 МП, тогда как Mi 11T Pro будет иметь систему с тройной камерой на 108 МП. Телефоны будут иметь экран с высокой частотой обновления 120 Гц и меньшим количеством рамок. Дуэт будет работать на Snapdragon 888 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ вариантов хранения. Оба телефона будут поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

4. Apple iPhone 13

Ожидается, что среди китайских претендентов калифорнийский гигант Apple выпустит серию iPhone 13. Однако точная дата запуска еще не подтверждена. Если верить слухам, 7 сентября Apple начнет рассылать приглашения для прессы, а 14 сентября — выпуск.

В серию войдут iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro max. В телефонах будут улучшены камеры по сравнению с их предшественниками. Модели Pro также получат экран с высокой частотой обновления 120 Гц и панель LTPO. Ходят слухи, что телефоны могут поставляться с поддержкой Always-on Display.

На этот раз Apple будет использовать чипсет A15, и ожидается, что он будет работать в паре с 6 ГБ ОЗУ на Pros и 4 ГБ ОЗУ на моделях vanilla и Mini. В телефонах также будет поддержка Wi-Fi 6E и обновленная поддержка быстрой зарядки.

5. Realme 8i и 8S India

Долгое время ходили слухи, что Realme выпустит два бюджетных смартфона, получивших название Realme 8i и Realme 8s. Сегодня, наконец, было подтверждено, что запуск телефонов 9 сентября в Индии. Flipkart уже создал целевую страницу для этих телефонов.

Realme 8s будет телефоном 5G на базе SoC MediaTek Dimensity 810. Realme 8i, с другой стороны, будет телефоном 4G с Helio G96 SoC. Ожидается, что 8i будет оснащен 6,59-дюймовым перфорированным дисплеем Full-HD + с высокой частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что 8s будут иметь аналогичный размер экрана с экраном с другой частотой обновления.

У дуэта будет тройная система задней камеры, однако известны только номера камер Realme 8i. Realme 8i будет оснащен 50-мегапиксельным основным, 2-мегапиксельным макросом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Телефоны будут работать на Android 11 из коробки с пользовательским скином Realme поверх него.

6. JioPhone Next

Индийский оператор связи Jio планирует запустить смартфон JioPhone Next 10 сентября в Индии. Об устройстве недавно ходили слухи, и о нем также было несколько утечек.

JioPhone Next будет 4G-телефоном начального уровня с компактным 5,5-дюймовым HD-дисплеем. Он не будет выставлять напоказ дизайн с тонкой лицевой панелью, а на фотографиях видны толстые лицевые панели как сверху, так и снизу. Ожидается, что он будет оснащен задней камерой на 13 МП и селфи-камерой на 8 МП.

Под капотом он будет работать на Snapdragon 215 SoC в паре с 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной памяти. JioPhone Next будет оснащен батареей емкостью 2500 мАч и станет одним из самых дешевых смартфонов, дебютирующих в этом месяце. Смартфон продается по стартовой цене рупий. 3499 (~ 48 долларов).

7. Huawei Nova 9

Ожидается, что в этом месяце Huawei представит в Китае серию смартфонов Nova 9. Хотя официального подтверждения запуска нет, информатор сообщает, что сериал выйдет 23 сентября.

Huawei Nova 9 был замечен на TENAA с процессором Qualcomm Snapdragon 778G SoC. Учитывая, что это SoC 4G, телефон будет ограничен только подключением 4G. Ожидается, что устройство будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Ожидается, что Nova 9 Pro будет иметь безумно быструю поддержку быстрой зарядки 100 Вт на батарее емкостью 4000 мАч.

Остальные подробности, касающиеся смартфонов, пока неизвестны. Но, учитывая, что запуск близится, мы можем ожидать, что в ближайшие дни телефоны будут иметь больше утечек.

8. Google Pixel 6

Несмотря на то, что компания полностью продемонстрировала Google Pixel 6, официального релиза еще не произошло. Ходят слухи, что телефон дебютирует в этом месяце на мировом рынке. В серию смартфонов войдут Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Pro будет иметь 6,7-дюймовый дисплей QHD + с высокой частотой обновления 120 Гц, тогда как ванильная модель будет иметь 6,4-дюймовую панель дисплея FHD + с частотой обновления 90 Гц.

Ожидается, что vanilla будет иметь систему с двумя камерами, а Pro, по слухам, будет иметь тройную заднюю камеру. По слухам, телефоны будут работать на неизданной SoC Exynos 5123 вместо Snapdragon SoC.

9. Серия Realme Narzo 50

Ожидается, что Realme обновит линейку смартфонов Narzo такими телефонами Realme Narzo 50, как Narzo 50, Narzo 50A и Narzo 50i. Согласно недавней утечке, телефоны скоро появятся в Индии. Кроме того, Realme представила предшественницу серии Narzo 20 в сентябре прошлого года, что заставляет нас полагать, что линейка Narzo 50 будет запущена в этом месяце.

Ожидается, что Realme Narzo 50A будет иметь большой экран с вырезом в виде капли воды с дисплеем Full-HD +. Телефон будет оснащен системой с тремя камерами и будет доступен в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения. Просочившиеся рендеры также показали, что телефон будет представлен в двух цветовых вариантах — кислородно-синем и кислородно-зеленом.

С другой стороны, ожидается, что Realme Narzo 50i будет телефоном начального уровня с такими опциями, как 2 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Также ожидается, что он будет в двух цветовых вариантах, таких как Carbon Black и Mint Green.

10. Honor X20 Max.

Ожидается, что в этом месяце Honor выпустит в Китае бюджетный смартфон Honor X20 Max. Он станет преемником Honor X10 Max и будет иметь серьезные обновления. Смартфон будет поставляться с гигантским 7,2-дюймовым дисплеем и SoC MediaTek Dimensity 1100.

Он будет упаковывать батарею на 6000 мАч по сравнению с батареей на 5000 мАч в предшественнике Honor X10 Max. Также ожидается, что в смартфоне будет какая-то технология быстрой зарядки. Кроме того, ожидается, что телефон получит некоторые обновления камеры по сравнению с предшественником.

11. Nokia G50

Ожидается, что Nokia из HMD Global также представит смартфон Nokia G50 на некоторых рынках. Недавно устройство дразнили, а также было замечено в сертификации TENAA. Тем не менее, смартфон будет оснащен большим 6,82-дюймовым дисплеем, но с разрешением HD +.

Он будет оснащен чипсетом начального уровня Qualcomm Snapdragon 480 SoC с базовым объемом 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой сзади и 8-мегапиксельной камерой спереди. Он будет иметь аккумулятор емкостью 4850 мАч и может поддерживать какую-то технологию быстрой зарядки.