Обзор и сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

iPhone SE третьего поколения и iPhone 11 являются самыми дешевыми вариантами iPhone от Apple , начиная с 429 и 499 долларов соответственно. Apple выпустила «iPhone 11» в конце 2019 года и с тех пор снизила его цену, чтобы сделать его более доступным по мере выпуска новых моделей «iPhone». С другой стороны, iPhone SE третьего поколения, выпущенный в начале 2022 года, обновил самый доступный вариант iPhone в линейке.
Имея между ними разницу всего в 70 долларов, вы должны получить новый, меньший по размеру iPhone начального уровня или более старую, более крупную стандартную модель, которая с годами подешевела? Наше руководство поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух iPhone лучше всего подходит вам.
Сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11
iPhone SE и iPhone 11 третьего поколения имеют ряд общих функций, таких как ЖК-дисплей Retina HD, 12-мегапиксельная задняя камера, задняя панель из полированного стекла и беспроводная зарядка Qi. Apple перечисляет эти идентичные функции «iPhone SE» и «iPhone 11»:
Сходства
- ЖК-дисплей Retina HD с плотностью пикселей 326 пикселей на дюйм, технологией IPS, True Tone, P3 Wide Color, Haptic Touch и яркостью до 625 нит.
- Чип серии A с шестиядерным ЦП, включая два ядра производительности и четыре ядра эффективности, а также четырехъядерный графический процессор.
- Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.0
- Две SIM-карты (nano-SIM и eSIM)
- 12-мегапиксельная задняя широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1,8, оптической стабилизацией изображения, цифровым зумом до 5x, вспышкой True Tone с медленной синхронизацией, Deep Fusion, портретным режимом, портретным освещением и Smart HDR для фотографий.
- Запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, оптическая стабилизация изображения, видео QuickTake, поддержка замедленного видео для 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду, интервальная видеосъемка со стабилизацией и стереозапись
- Фронтальная камера с диафрагмой ƒ/2,2, вспышкой Retina, HDR, портретным режимом, портретным освещением, записью HD-видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду, кинематографической стабилизацией видео и видео QuickTake
- Поддерживает воспроизведение видео Dolby Vision, HDR10 и HLG.
- Трехосевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности и барометр
- Стекло спереди и сзади
- Аэрокосмический алюминий
- Водостойкость
- Молниеносный порт
- Беспроводная зарядка
- Зарядка до 50 процентов за 30 минут
Разбивка Apple показывает, что у iPhone много общих примечательных функций, но между «iPhone SE» и «iPhone 11» все еще есть существенные различия, такие как размеры их дисплеев, технологии аутентификации и чипы.
Отличия
iPhone SE
- Меньший форм-фактор, весит 144 грамма.
- 4,7-дюймовый HD-дисплей Retina
- Кнопка «Домой» с Touch ID
- Чип A15 Bionic с 16-ядерным нейронным двигателем
- Подключение 5G
- Одинарная задняя камера (широкоугольная)
- Фотографические стили
- Смарт HDR 4 для фотографий
- Фронтальная 7-мегапиксельная HD-камера FaceTime с записью HD-видео 1080p и Smart HDR 4
- Срок службы батареи до 15 часов воспроизведения видео
- Водонепроницаемость по стандарту IP67 на глубине до одного метра до 30 минут.
- Варианты цвета Midnight, Starlight и PRODUCT(RED)
- Варианты хранения 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ
iPhone 11
- Увеличенный форм-фактор, весит 194 грамма.
- 6,1-дюймовый жидкокристаллический дисплей Retina HD
- Идентификатор лица
- Чип A13 Bionic с 8-ядерным нейронным двигателем
- 4G подключение
- Двойные задние камеры с двукратным оптическим зумом (широкий и сверхширокий)
- Ночной режим
- Smart HDR следующего поколения для фотографий
- Аудио зум
- Фронтальная 12-мегапиксельная камера TrueDepth с записью видео 4K, Smart HDR нового поколения, поддержкой замедленного видео, Animoji и Memoji
- Срок службы батареи до 17 часов воспроизведения видео
- Водонепроницаемость по стандарту IP68 на глубине до двух метров до 30 минут.
- Ультраширокополосный чип U1 для пространственного восприятия
- Поддерживает воспроизведение звука Dolby Atmos.
- Фиолетовый, желтый, зеленый, черный, белый и цвета PRODUCT(RED)
- Варианты хранения 64 ГБ и 128 ГБ
В целом, «iPhone SE» — отличный вариант «iPhone» начального уровня всего за 429 долларов. Во многих отношениях iPhone SE лучше, чем iPhone 11, поскольку это гораздо более новое устройство с более быстрым и эффективным чипом, возможностью подключения 5G, фотографическими стилями, Smart HDR 4 и большим объемом памяти 256 ГБ.
Всего за 70 долларов больше iPhone 11 предлагает более современный дизайн, больший дисплей, Face ID, сверхширокоугольную камеру, ночной режим, значительно улучшенную фронтальную камеру и более длительное время автономной работы. Также есть преимущество улучшенной водонепроницаемости, чипа U1, воспроизведения звука Dolby Atmos и даже дополнительных вариантов цвета на выбор. Все это обеспечивает довольно значительное обновление по сравнению с iPhone SE, если вы цените эти функции и можете позволить себе дополнительные 70 долларов.
При этом основным недостатком покупки «iPhone 11» является его возраст. Выпущенный в конце 2019 года «iPhone 11» имеет гораздо более старый и менее мощный чип, и ему не хватает некоторых более современных функций, таких как подключение к 5G. В целом, все сводится к тому, цените ли вы более новое устройство с более последними характеристиками или можете отказаться от этого, чтобы получить устройство с большим дисплеем и Face ID.
Если вы предпочитаете уникальный набор функций «iPhone 11», то это по-прежнему хороший вариант за 499 долларов, но, как правило, большинству пользователей, которые ищут доступный «iPhone», следует выбрать «iPhone SE», поскольку он оснащен чипом A15 и возможностью подключения 5G.