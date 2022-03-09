Обзор и сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

iPhone SE третьего поколения и iPhone 11 являются самыми дешевыми вариантами iPhone от Apple , начиная с 429 и 499 долларов соответственно. Apple выпустила «iPhone 11» в конце 2019 года и с тех пор снизила его цену, чтобы сделать его более доступным по мере выпуска новых моделей «iPhone». С другой стороны, ‌iPhone SE‌ третьего поколения, выпущенный в начале 2022 года, обновил самый доступный вариант ‌iPhone‌ в линейке.

Имея между ними разницу всего в 70 долларов, вы должны получить новый, меньший по размеру ‌iPhone‌ начального уровня или более старую, более крупную стандартную модель, которая с годами подешевела? Наше руководство поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух iPhone лучше всего подходит вам.

Сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

‌iPhone SE‌ и ‌iPhone 11‌ третьего поколения имеют ряд общих функций, таких как ЖК-дисплей Retina HD, 12-мегапиксельная задняя камера, задняя панель из полированного стекла и беспроводная зарядка Qi. Apple перечисляет эти идентичные функции «iPhone SE» и «iPhone 11»:

Сходства

ЖК-дисплей Retina HD с плотностью пикселей 326 пикселей на дюйм, технологией IPS, True Tone, P3 Wide Color, Haptic Touch и яркостью до 625 нит.

Чип серии A с шестиядерным ЦП, включая два ядра производительности и четыре ядра эффективности, а также четырехъядерный графический процессор.

Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.0

Две SIM-карты (nano-SIM и eSIM)

12-мегапиксельная задняя широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1,8, оптической стабилизацией изображения, цифровым зумом до 5x, вспышкой True Tone с медленной синхронизацией, Deep Fusion, портретным режимом, портретным освещением и Smart HDR для фотографий.

Запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, оптическая стабилизация изображения, видео QuickTake, поддержка замедленного видео для 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду, интервальная видеосъемка со стабилизацией и стереозапись

Фронтальная камера с диафрагмой ƒ/2,2, вспышкой Retina, HDR, портретным режимом, портретным освещением, записью HD-видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду, кинематографической стабилизацией видео и видео QuickTake

Поддерживает воспроизведение видео Dolby Vision, HDR10 и HLG.

Трехосевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности и барометр

Стекло спереди и сзади

Аэрокосмический алюминий

Водостойкость

Молниеносный порт

Беспроводная зарядка

Зарядка до 50 процентов за 30 минут

Разбивка Apple показывает, что у iPhone много общих примечательных функций, но между «iPhone SE» и «iPhone 11» все еще есть существенные различия, такие как размеры их дисплеев, технологии аутентификации и чипы.

Отличия

iPhone SE

Меньший форм-фактор, весит 144 грамма.

4,7-дюймовый HD-дисплей Retina

Кнопка «Домой» с Touch ID

Чип A15 Bionic с 16-ядерным нейронным двигателем

Подключение 5G

Одинарная задняя камера (широкоугольная)

Фотографические стили

Смарт HDR 4 для фотографий

Фронтальная 7-мегапиксельная HD-камера FaceTime с записью HD-видео 1080p и Smart HDR 4

Срок службы батареи до 15 часов воспроизведения видео

Водонепроницаемость по стандарту IP67 на глубине до одного метра до 30 минут.

Варианты цвета Midnight, Starlight и PRODUCT(RED)

Варианты хранения 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ

iPhone 11

Увеличенный форм-фактор, весит 194 грамма.

6,1-дюймовый жидкокристаллический дисплей Retina HD

Идентификатор лица

Чип A13 Bionic с 8-ядерным нейронным двигателем

4G подключение

Двойные задние камеры с двукратным оптическим зумом (широкий и сверхширокий)

Ночной режим

Smart HDR следующего поколения для фотографий

Аудио зум

Фронтальная 12-мегапиксельная камера TrueDepth с записью видео 4K, Smart HDR нового поколения, поддержкой замедленного видео, Animoji и Memoji

Срок службы батареи до 17 часов воспроизведения видео

Водонепроницаемость по стандарту IP68 на глубине до двух метров до 30 минут.

Ультраширокополосный чип U1 для пространственного восприятия

Поддерживает воспроизведение звука Dolby Atmos.

Фиолетовый, желтый, зеленый, черный, белый и цвета PRODUCT(RED)

Варианты хранения 64 ГБ и 128 ГБ

В целом, «iPhone SE» — отличный вариант «iPhone» начального уровня всего за 429 долларов. Во многих отношениях ‌iPhone SE‌ лучше, чем ‌iPhone 11‌, поскольку это гораздо более новое устройство с более быстрым и эффективным чипом, возможностью подключения 5G, фотографическими стилями, Smart HDR 4 и большим объемом памяти 256 ГБ.

Всего за 70 долларов больше ‌iPhone 11‌ предлагает более современный дизайн, больший дисплей, ‌Face ID‌, сверхширокоугольную камеру, ночной режим, значительно улучшенную фронтальную камеру и более длительное время автономной работы. Также есть преимущество улучшенной водонепроницаемости, чипа U1, воспроизведения звука Dolby Atmos и даже дополнительных вариантов цвета на выбор. Все это обеспечивает довольно значительное обновление по сравнению с ‌iPhone SE‌, если вы цените эти функции и можете позволить себе дополнительные 70 долларов.

При этом основным недостатком покупки «iPhone 11» является его возраст. Выпущенный в конце 2019 года «iPhone 11» имеет гораздо более старый и менее мощный чип, и ему не хватает некоторых более современных функций, таких как подключение к 5G. В целом, все сводится к тому, цените ли вы более новое устройство с более последними характеристиками или можете отказаться от этого, чтобы получить устройство с большим дисплеем и ‌Face ID‌.

Если вы предпочитаете уникальный набор функций «iPhone 11», то это по-прежнему хороший вариант за 499 долларов, но, как правило, большинству пользователей, которые ищут доступный «iPhone», следует выбрать «iPhone SE», поскольку он оснащен чипом A15 и возможностью подключения 5G.