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Обзор и сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

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Содержание
  1. Сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11
  2. Сходства
  3. Отличия

iPhone SE третьего поколения и iPhone 11 являются самыми дешевыми вариантами iPhone от Apple , начиная с 429 и 499 долларов соответственно. Apple выпустила «iPhone 11» в конце 2019 года и с тех пор снизила его цену, чтобы сделать его более доступным по мере выпуска новых моделей «iPhone». С другой стороны, ‌iPhone SE‌ третьего поколения, выпущенный в начале 2022 года, обновил самый доступный вариант ‌iPhone‌ в линейке.

Имея между ними разницу всего в 70 долларов, вы должны получить новый, меньший по размеру ‌iPhone‌ начального уровня или более старую, более крупную стандартную модель, которая с годами подешевела? Наше руководство поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух iPhone лучше всего подходит вам.

Сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

‌iPhone SE‌ и ‌iPhone 11‌ третьего поколения имеют ряд общих функций, таких как ЖК-дисплей Retina HD, 12-мегапиксельная задняя камера, задняя панель из полированного стекла и беспроводная зарядка Qi. Apple перечисляет эти идентичные функции «iPhone SE» и «iPhone 11»:

Сходства

  • ЖК-дисплей Retina HD с плотностью пикселей 326 пикселей на дюйм, технологией IPS, True Tone, P3 Wide Color, Haptic Touch и яркостью до 625 нит.
  • Чип серии A с шестиядерным ЦП, включая два ядра производительности и четыре ядра эффективности, а также четырехъядерный графический процессор.
  • Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.0
  • Две SIM-карты (nano-SIM и eSIM)
  • 12-мегапиксельная задняя широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1,8, оптической стабилизацией изображения, цифровым зумом до 5x, вспышкой True Tone с медленной синхронизацией, Deep Fusion, портретным режимом, портретным освещением и Smart HDR для фотографий.
  • Запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, оптическая стабилизация изображения, видео QuickTake, поддержка замедленного видео для 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду, интервальная видеосъемка со стабилизацией и стереозапись
  • Фронтальная камера с диафрагмой ƒ/2,2, вспышкой Retina, HDR, портретным режимом, портретным освещением, записью HD-видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду, кинематографической стабилизацией видео и видео QuickTake
  • Поддерживает воспроизведение видео Dolby Vision, HDR10 и HLG.
  • Трехосевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности и барометр
  • Стекло спереди и сзади
  • Аэрокосмический алюминий
  • Водостойкость
  • Молниеносный порт
  • Беспроводная зарядка
  • Зарядка до 50 процентов за 30 минут

Разбивка Apple показывает, что у iPhone много общих примечательных функций, но между «iPhone SE» и «iPhone 11» все еще есть существенные различия, такие как размеры их дисплеев, технологии аутентификации и чипы.

Отличия

iPhone SE

  • Меньший форм-фактор, весит 144 грамма.
  • 4,7-дюймовый HD-дисплей Retina
  • Кнопка «Домой» с Touch ID
  • Чип A15 Bionic с 16-ядерным нейронным двигателем
  • Подключение 5G
  • Одинарная задняя камера (широкоугольная)
  • Фотографические стили
  • Смарт HDR 4 для фотографий
  • Фронтальная 7-мегапиксельная HD-камера FaceTime с записью HD-видео 1080p и Smart HDR 4
  • Срок службы батареи до 15 часов воспроизведения видео
  • Водонепроницаемость по стандарту IP67 на глубине до одного метра до 30 минут.
  • Варианты цвета Midnight, Starlight и PRODUCT(RED)
  • Варианты хранения 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ

iPhone 11

  • Увеличенный форм-фактор, весит 194 грамма.
  • 6,1-дюймовый жидкокристаллический дисплей Retina HD
  • Идентификатор лица
  • Чип A13 Bionic с 8-ядерным нейронным двигателем
  • 4G подключение
  • Двойные задние камеры с двукратным оптическим зумом (широкий и сверхширокий)
  • Ночной режим
  • Smart HDR следующего поколения для фотографий
  • Аудио зум
  • Фронтальная 12-мегапиксельная камера TrueDepth с записью видео 4K, Smart HDR нового поколения, поддержкой замедленного видео, Animoji и Memoji
  • Срок службы батареи до 17 часов воспроизведения видео
  • Водонепроницаемость по стандарту IP68 на глубине до двух метров до 30 минут.
  • Ультраширокополосный чип U1 для пространственного восприятия
  • Поддерживает воспроизведение звука Dolby Atmos.
  • Фиолетовый, желтый, зеленый, черный, белый и цвета PRODUCT(RED)
  • Варианты хранения 64 ГБ и 128 ГБ

В целом, «iPhone SE» — отличный вариант «iPhone» начального уровня всего за 429 долларов. Во многих отношениях ‌iPhone SE‌ лучше, чем ‌iPhone 11‌, поскольку это гораздо более новое устройство с более быстрым и эффективным чипом, возможностью подключения 5G, фотографическими стилями, Smart HDR 4 и большим объемом памяти 256 ГБ.

Всего за 70 долларов больше ‌iPhone 11‌ предлагает более современный дизайн, больший дисплей, ‌Face ID‌, сверхширокоугольную камеру, ночной режим, значительно улучшенную фронтальную камеру и более длительное время автономной работы. Также есть преимущество улучшенной водонепроницаемости, чипа U1, воспроизведения звука Dolby Atmos и даже дополнительных вариантов цвета на выбор. Все это обеспечивает довольно значительное обновление по сравнению с ‌iPhone SE‌, если вы цените эти функции и можете позволить себе дополнительные 70 долларов.

Обзор и сравнение iPhone SE 3 и iPhone 11

При этом основным недостатком покупки «iPhone 11» является его возраст. Выпущенный в конце 2019 года «iPhone 11» имеет гораздо более старый и менее мощный чип, и ему не хватает некоторых более современных функций, таких как подключение к 5G. В целом, все сводится к тому, цените ли вы более новое устройство с более последними характеристиками или можете отказаться от этого, чтобы получить устройство с большим дисплеем и ‌Face ID‌.

Если вы предпочитаете уникальный набор функций «iPhone 11», то это по-прежнему хороший вариант за 499 долларов, но, как правило, большинству пользователей, которые ищут доступный «iPhone», следует выбрать «iPhone SE», поскольку он оснащен чипом A15 и возможностью подключения 5G.

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