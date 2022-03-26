iPhone SE (2022) против iPhone SE (2020): все отличия

Эти телефоны выглядят почти одинаково: новая версия iPhone SE (2022 г.) и более ранняя версия iPhone SE (2020 г.), и я сомневаюсь, что кто-то сможет даже отличить их друг от друга, если вы увидите их рядом на столе. Вот как они похожи!

И хотя сохранение классического внешнего вида iPhone имеет свои преимущества, поскольку дизайн остается сверхкомпактным и легким по сравнению с большинством других телефонов 2022 года, мы здесь, чтобы изучить все различия между старой моделью и ее новым обновлением.

Загляните под капот, и вы быстро заметите новый процессор, добавленную возможность подключения 5G, улучшенную камеру, и все это при том, что новая модель iPhone SE (2022) чудесным образом стала немного легче, чем раньше.

Но есть ли какие-то подводные камни, и каковы все любопытные маленькие отличия и детали? И стоит ли вам обновлять старый iPhone SE (или, возможно, даже устаревший iPhone 7/8 и т. д.)? Давайте не будем терять времени и приступим к изучению этих компактных телефонов, которые выглядят симпатично, но содержат много огневой мощи внутри.

Кратко о различиях iPhone SE (2022) и SE (2020):

Чип A15 против чипа A13

Более прочное стекло на модели 2022 года

Улучшенное качество изображения

Улучшено качество видео, особенно при слабом освещении.

Подключение 5G

Немного дольше время автономной работы

На 30 долларов выше стартовая цена новой модели

Дизайн и качество отображения

Традиционность и классика часто считаются хорошими качествами, но на самом деле все дело в выборе слов. Быть «классиком» звучит круто, но быть «старым» — это не то, что вы хотите слышать.

Тем не менее, время берет свое, и в этой ситуации у нас есть и то, и другое, «классика» и «старость».

Во-первых, потому что такие большие рамки и такой маленький экран определенно выглядят немного неуместно на телефоне 2022 года, будь то даже бюджетная модель. Но, во-вторых, быть «классическим» означает, что у вас будет сверхтонкий и легкий телефон, а мы почти забыли, что такое возможно.

Разница в качестве сборки крошечная: новый SE (2022) на самом деле имеет более новое и более прочное стекло, поэтому, надеюсь, оно не разобьется при первом падении, но вы, вероятно, все равно будете носить его в чехле. .

Цвета также похожи, черный и Product RED кажутся совершенно одинаковыми, но у вас больше не «белая» модель, а вместо этого немного более грязный оттенок белого «звездного света».

И да, физические размеры этих двух устройств абсолютно одинаковы, но вес немного отличается: 148 г у старшей модели против 144 г у новой. Как это вообще возможно?

Ладно, экран. 4,7 дюйма, ЖК-дисплей, разрешение 750p на обоих, с устаревшей этикеткой «Retina». Это определенно «старая» ситуация, а не «классическая». Во-первых, этот экран слишком мал для людей, которые действительно делают что-то на своих телефонах. Во-вторых, ЖК? Ну давай же! ЖК-экраны имеют эффект ореолов при прокрутке, цвета на них кажутся более бледными, чем на OLED, и они не такие яркие и привлекательные. Ни на одном телефоне нет поддержки HDR. Это то, что есть, один из самых больших компромиссов бюджетного телефона.

В биометрии тоже нет разницы, но это может быть и к лучшему: сканер отпечатков пальцев Touch ID работает быстро и точно на обоих телефонах. И неважно, есть у вас маска или нет, она прекрасно работает в обоих направлениях.

Производительность и программное обеспечение

A15 быстрее, да, но это может быть больше связано с перспективой и новыми функциями.

Итак, вы, наверное, помните, что два года назад iPhone SE (2020) как бы потряс рынок бюджетных смартфонов. Вау, телефон с бюджетной ценой и флагманским чипом? Это было что-то новое. Сейчас это не ново, и это было почти ожидаемо для SE (2022), но, тем не менее, впечатляет. Но также многие люди скажут, что это на самом деле не имеет значения, или им все равно. И мы видим, что этот аргумент тоже имеет значение: в конце концов, большинство основных задач будут выполняться в модели 2022 года так же хорошо, как и в модели 2020 года.

Так что, хотя чип A15 — это не шутка, он больше предназначен для проверки этого устройства на будущее в течение длительного цикла обновлений, а также для включения множества интересных новых функций, которые немного работают под капотом и на передней панели камеры.

Теперь мы знаем, что вы хотите увидеть тесты и посмотреть, не будет ли компактный форм-фактор SE на самом деле значительно замедлять A15, и у нас это скоро будет, просто проявите терпение некоторое время.

Что касается обновлений программного обеспечения, то здесь модель 2022 года имеет преимущество: SE (2020) в конечном итоге будет снята, вероятно, через 2-3 года, в то время как более новая версия будет оставаться актуальной, вероятно, в течение 5 лет. Это важный аргумент, который нельзя упускать из виду, особенно если вы дольше пользуетесь телефонами.

Что касается подключения, обе модели имеют 4G LTE, но SE (2022) также обеспечивает мощность 5G. По общему признанию, без причудливой магии mmWave для городских районов, но вы, вероятно, не должны слишком расстраиваться, поскольку покрытие по этому поводу мало. У него есть тип 5G sub6, который обеспечит вам покрытие в гораздо большем количестве мест.

В обеих версиях SE отсутствует одна вещь — UWB или сверхширокий диапазон, что полезно для более быстрой работы AirDrop.

Камера

Если вы питали большие надежды, что новый SE принесет больше камер, то это не так.

Однако он привносит большую часть вычислительной магии флагманского семейства iPhone 13, включая магию вычислительной фотографии, оптимизацию изображений для цвета и детализации, а также движок Smart HDR 4, который улучшает цвет, контрастность и шум. У вас также есть поддержка фотографических стилей, чтобы создать свой собственный стиль фотографии!

Что это означает для реальных фотографий?

Сравнение камер iPhone SE 3 и iPhone SE 2

Как вы можете видеть выше, дневные фотографии выглядят практически одинаково. Вы можете заметить чуть более насыщенные цвета на более новом телефоне, а также чуть лучшее распознавание объектов в портретном режиме (части моих очков правильно отделены от фона на SE 3 и SE 2), но все это действительно невероятно похоже.

Мало того, A15 также повышает качество видео на SE (2022), уменьшая шум, особенно при слабом освещении. Обе версии SE используют оптическую стабилизацию изображения (OIS), а не более новую технологию сдвига сенсора в серии iPhone 13, если вам интересно.

Если вы на мгновение приостановите видео, вы легко заметите, насколько более насыщенной выглядит трава и цвета в целом на SE (2022), что придает картинке более живой и яркий вид. Во время непрерывного теста автофокуса вы также можете увидеть, как новый SE более плавно подстраивается под внезапные изменения экспозиции.

В целом, SE представляет собой небольшое улучшение по сравнению со своим предшественником, и оба остаются одними из самых функциональных телефонов в этом бюджетном ценовом диапазоне, несмотря на свои ограничения.

Качество звука и тактильные ощущения

Apple сделала один из лучших динамиков на смартфонах с серией iPhone 13, это просто невероятно, насколько мощная и мощная, которую вы можете получить от этих динамиков, но волшебство не полностью перенесено на SE (2022), что слишком тонкий и компактный, и выглядит так, будто сохраняет то же качество звука, что и предыдущая модель. Достойно, не отлично. Как в новой, так и в старой версии есть нижний динамик, работающий в тесном взаимодействии с вспомогательным динамиком в наушнике.

А что касается разъема для наушников на передней панели… да ладно, вы же не ожидали, что Apple внезапно вернет разъем, не так ли?

Срок службы батареи и зарядка

Неожиданно, небольшое, но улучшение тем не менее

Одним из основных ограничений дизайна iPhone SE является то, что он настолько тонкий и компактный, что вы не можете разместить большую батарею внутри этого корпуса, и новый iPhone SE, к сожалению, имеет это ограничение.

Однако, несмотря на все это, Apple каким-то образом удалось улучшить время автономной работы! Это интересно, поскольку это была жалоба номер один в Интернете на SE (2020).

Официальные цифры Apple показывают, что новый iPhone SE работает 15 часов против 13 часов у SE (2020) для потоковой передачи видео. Для сравнения, iPhone 11 имеет аккумулятор, которого хватает на 17 часов непрерывного воспроизведения видео, то же самое с iPhone 13 mini, а более крупный iPhone 13 может работать до 19 часов.

Так что да, время автономной работы по-прежнему остается ограничением SE (2022), но не так сильно, как раньше.

Максимальная скорость зарядки, которую поддерживает этот новый iPhone SE, составляет до 20 Вт, поэтому здесь нет никаких изменений. Согласно нашим измерениям, при использовании официального зарядного устройства Apple 15-минутное пополнение восстанавливает около 30 % заряда батареи, 30-минутное пополнение дает примерно 55 % заряда батареи, а полная зарядка от 0 до 100 % занимает около полутора часов на обоих. Определенно не самый быстрый, это точно.

Оба телефона поддерживают редкую для этого класса функцию беспроводной зарядки, но, поскольку они такие тонкие, вы не получаете магниты для MagSafe, которые есть в сериях iPhone 12 и iPhone 13, поэтому здесь невозможны никакие магнитные трюки.

Резюме и окончательный вердикт

Итак… iPhone SE (2022) уже здесь, но он не привносит ничего, кроме свежего слоя краски в тот же корпус. Но загляните под капот, и хотя внешний вид не изменился, теперь вы получаете возможность подключения 5G, более быстрый процессор и улучшенную камеру.

Он также сохраняет знакомый дизайн «iPhone с кнопкой», который понравился бы одному бывшему президенту. Проще говоря: это классика, которой придерживается Apple.

Но это не решает самые большие проблемы с этим дизайном.

Разница в цене всего в 30 долларов невелика, и похоже, что Apple прекращает выпуск более старой версии iPhone SE (2020), так что вы, вероятно, не будете выбирать между ними. Обновление по сравнению с предыдущей моделью на самом деле не кажется таким уж актуальным, если вы все еще довольны версией 2020 года. Если у вас старый телефон, конечно, SE (2020) — прекрасное обновление.