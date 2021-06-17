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iOS 15: как пригласить пользователей Android на звонок FaceTime

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В iOS 15 и iPadOS 15 вы можете разрешить любому, даже если у него нет устройства Apple, присоединиться к вашему звонку FaceTime, создав ссылку на беседу, которой можно поделиться где угодно.

Используя это новое средство связи, друзья и члены семьи, у которых нет учетной записи Apple, могут войти в вызов FaceTime с вами, используя веб-браузер, открытый на любом устройстве, отличном от Apple, будь то ПК с Windows или телефон Android.

Это фактически делает FaceTime видеосервисом, не зависящим от платформы, хотя вам нужно быть пользователем iOS или Mac, чтобы запустить вызов FaceTime и отправить ссылку. Вот как это работает в iOS 15‌ и ‌iPadOS 15‌.

  1. Запустите приложение FaceTime на своем iPhone или iPad.
  2. Коснитесь «Создать ссылку».
  3. Дайте своей ссылке FaceTime идентифицируемое имя, нажав «Добавить имя» в верхней части появившегося меню «Действия».
  4. Выберите способ передачи вашей ссылки в меню «Действия», например, через «Сообщения» или «Почта».

iOS 15: как пригласить пользователей Android на звонок FaceTime

После того как вы отправите ссылку и получатель откроет ее, он будет перенаправлен на веб-страницу, где он сможет ввести свое имя, чтобы присоединиться к беседе. После того как они присоединились к вызову, у них будут обычные параметры FaceTime, чтобы отключить микрофон, отключить видео, переключить вид камеры и покинуть вызов.

iOS 15: как пригласить пользователей Android на звонок FaceTime

Apple FaceTime IOS 15
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