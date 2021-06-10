Apple Music: как включить пространственный звук Dolby Atmos

Apple представила новую функцию пространственного звука для подписчиков Apple Music, которая использует Dolby Atmos для создания более насыщенной и захватывающей звуковой сцены при прослушивании песен из каталога Apple Music.

При включенных функциях Spatial Audio и Dolby Atmos субъективное восприятие заключается в том, что музыкальные ноты исходят отовсюду вокруг вас. Следующие шаги показывают, как управлять новой функцией звука на любом устройстве iOS с подпиской Apple Music.

Запустите приложение «Настройки» на своем iPhone или iPad. Коснитесь Музыка. В разделе «Аудио» нажмите Dolby Atmos. Выберите Автоматически, Всегда On и Off.

Теперь, когда вы включили Dolby Atmos, вы сможете наслаждаться более захватывающим звуком. Apple Music будет воспроизводить треки Dolby Atmos на всех наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках новейших iPhone, iPad и Mac. Просто убедитесь, что у вас включен пространственный звук на соответствующих наушниках.

Вы можете проверить, какие треки в Apple Music поддерживают звуковой эффект, посмотрев логотип в интерфейсе приложения. Apple планирует добавлять новые треки Dolby Atmos на регулярной основе и будет предлагать тщательно отобранный выбор плейлистов Dolby Atmos. На момент запуска доступны для прослушивания тысячи песен с поддержкой Dolby Atmos.