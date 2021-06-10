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Apple Music: как включить пространственный звук Dolby Atmos

Гайды
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Apple представила новую функцию пространственного звука для подписчиков Apple Music, которая использует Dolby Atmos для создания более насыщенной и захватывающей звуковой сцены при прослушивании песен из каталога Apple Music.

При включенных функциях Spatial Audio и Dolby Atmos субъективное восприятие заключается в том, что музыкальные ноты исходят отовсюду вокруг вас. Следующие шаги показывают, как управлять новой функцией звука на любом устройстве iOS с подпиской Apple Music.

  1. Запустите приложение «Настройки» на своем iPhone или iPad.
  2. Коснитесь Музыка.
  3. В разделе «Аудио» нажмите Dolby Atmos.
  4. Выберите Автоматически, Всегда On и Off.

Apple Music: как включить пространственный звук Dolby Atmos

Теперь, когда вы включили Dolby Atmos, вы сможете наслаждаться более захватывающим звуком. Apple Music будет воспроизводить треки Dolby Atmos на всех наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках новейших iPhone, iPad и Mac. Просто убедитесь, что у вас включен пространственный звук на соответствующих наушниках.

Вы можете проверить, какие треки в Apple Music поддерживают звуковой эффект, посмотрев логотип в интерфейсе приложения. Apple планирует добавлять новые треки Dolby Atmos на регулярной основе и будет предлагать тщательно отобранный выбор плейлистов Dolby Atmos. На момент запуска доступны для прослушивания тысячи песен с поддержкой Dolby Atmos.

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