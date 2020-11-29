Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб.

«Единый центр уборки» – надёжная клининговая компания

Чтобы сотрудничество принесло клиенту исключительно положительные эмоции, стоит отдать предпочтение проверенным фирмам, имеющим богатый опыт профильной деятельности. Ежедневная уборка офисов IT компаний – ответственное мероприятие, позволяющее обеспечить помещениям надлежащий вид. «Единый центр уборки» на протяжении долгого времени следит за чистотой на предприятиях, приводит в порядок коттеджи и частные дома. Успех фирмы кроется в её неоспоримых преимуществах перед множеством аналогичных организаций.

Опытные сотрудники. Использование исключительно профессиональной техники. Безвредная для здоровья людей и домашних животных химия. Оперативность и высокое качество выполнения заказов. Широкий ассортимент услуг.

Компания располагает современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Бригады формируются из сотрудников славянского происхождения, обладающих высокой профессиональной квалификацией.

Что такое ежедневная уборка и зачем она нужна?

Из названия становится понятно, что такой формат предполагает регулярное проведение мероприятий по поддержанию чистоты. Возможно, обычная квартира не требует столь тщательного ухода, но офис, где за день люди могут проходить тысячи раз, нуждается в ежедневной уборке.

Основная задача специалистов – фокусировка на сохранении чистоты. Каждый день профессиональные уборщики проводят комплекс мероприятий, куда входит:

мойка полов и подоконников;

полив растений;

влажная обработка мебели;

протирка дверей вместе с фурнитурой.

Некоторые процедуры реализуются периодически или по мере необходимости. Существует масса дополнительных опций, сохраняющих актуальность лишь в определённых ситуациях, поэтому каждый случай рассматривается отдельно.

Практически любое помещение, независимо от его назначения, нуждается в качественной уборке. Обращаясь к профессионалам, клиент может быть уверен в достижении ожидаемого результата.