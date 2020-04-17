Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Пандемия коронавируса застала российскую промышленность врасплох, поэтому отправить значительную долю персонала работать из дома на сегодняшний день нереально. Склады, производственная логистика сырья и материалов, отгрузка – пока все эти процессы нельзя администрировать удаленно. В этой ситуации единственным решением остаются строгие гигиенические меры для всех работников, ежедневный контроль состояния их здоровья, постоянное дежурство медиков на предприятии. К слову, у участников «Сколково» есть решения по измерению температуры (PromoBot, Thermocontrol+, O.Vision и VisiTech) и дистанционной роботизированной диагностике (SR-201 от НПО «Андридная техника»). А еще у Prombot есть роботизированный комплекс-дезинфектор.

К счастью, проблемы с распространением коронавируса не сильно затронули регионы, поэтому у компаний, где продолжается производственный процесс, есть время включить эти решения в систему безопасности на предприятии.

В то же время переход на частично или полностью удаленную работу – в планах большинства крупных промышленных предприятий. В энергетических, машиностроительных, нефтегазовых, металлургических компаниях на этот формат работы давно переведено большинство функций офиса. В режиме онлайн решаются задачи, связанные с дистанционным мониторингом и отчетностью. Именно поэтому, чтобы отправить на самоизоляцию тех, кто может работать из дома, бизнесу хватило двух дней.

Пандемия мотивировала компании модернизировать регламенты и перейти к электронно-цифровой подписи не только в работе с внешними документами, но и при регулировании внутренних процессов. Это не говоря о том, что некоторые впервые серьезно задумались о преимуществах роботизированных технологических комплексов, не только увеличивающих эффективность бизнеса, но и устраняющих необходимость в монотонном, зачастую вредном для здоровья труде.

Законодательных ограничений для перехода на «удаленку» нет. Любой руководитель при наличии соответствующих ресурсов может хоть завтра отправить всех работать из дома. Проблемы появляются, когда речь заходит о безлюдном производстве или беспилотном транспорте, автономных дронах и даже об информационных системах, оценивающих состояние оборудования в цехах. Технологии, не предполагающие участие человека в выполнении действий и принятии решений, пока остаются terra incognita для российского законодательства.

Проблема не столько в законодательстве, сколько в устаревших административных регламентах, избыточном регулировании, забюрократизированности, особенно опасной в нынешней ситуации. Начиная с простого оформления пропусков на работу и ежедневной отчетности по текущей ситуации с пандемией и заканчивая сложностями с закупками, поставками и сертификацией продукции – из-за необходимости все делать в бумажном виде уходит масса времени, а это ведет к издержкам.

Особенно много проблем с транспортной логистикой и экспортными операциями. С этим сейчас столкнулся Евросоюз. Там из-за перекрытия границ образовались серьезные грузовые пробки. Стоит отметить, что Брюссель довольно оперативно решил эту проблему, оптимизировав согласовательные процедуры. Важно, что новые правила подготовили отраслевые ассоциации совместно с IT-компаниями. Новая регуляторика в сфере грузоперевозок отвечает запросам отрасли. Помимо норм будут созданы специальные цифровые продукты – автоматизированные информационные трансграничные системы, которые тоже упростят жизнь перевозчиков.

Думаю, мы в ЕврАзЭС могли бы обратиться к этому опыту – как в части более практичного, отвечающего реалиям рынка регулирования, так и в части создания специализированных информационных платформ, формулирующих новые правила и методы взаимодействия компаний на рынке. Разработать такие платформы для отраслевых инновационных экосистем могут консорциумы, состоящие из ключевых индустриальных игроков и представителей государства – для соблюдения баланса интересов сторон.

Инновации – действительно эффективное оружие борьбы с последствиями пандемии. Строго говоря, в этом и заключается смысл технологии – заменять людей. В России, по крайней мере в IT, достаточно таких решений. В марте этого года совместно с нашим партнером – Инновационным центром Ай-Теко – мы дали старт программе отбора и поддержки высокотехнологичных проектов в промышленном секторе. За месяц удается отобрать не менее десяти компаний. Продукты, которые помогут работать удаленно, можно перечислять очень долго. Например, у нас есть решения в области VR/AR, работающие через облако и обеспечивающие работу удаленных специалистов с поддержкой работы удаленного диспетчера. Есть решения для беспилотных летательных аппаратов, скажем, дрон «Канатоход», который при осуществлении мониторинга энергосетей способен брать из них энергию. Его можно использовать на больших расстояниях.

Печально, что некоторым производствам все-таки пришлось прекратить работу из-за ситуации с вирусом. Но это вполне естественно – цифровая трансформация не происходит за один день в авральном режиме. У российской промышленности впереди годы работы. Так или иначе, мы в «Сколково» будем по мере сил помогать промышленному сектору становиться современным, эффективным, гибким, готовым к самым неожиданным вызовам.