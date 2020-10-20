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LG выпустила первый в мире сворачиваемый телевизор Signature OLED R за $87 000

20.10.2020 10:18

LG объявила, что ее первый в мире раскладной телевизор наконец-то поступит в продажу, хотя и в ограниченном количестве. 65-дюймовый LG Signature OLED R теперь доступен в семи магазинах бытовой электроники по всей Южной Корее и будет стоить 100 миллионов вон или более 87 000 долларов — около 6 800 000 рублей.

Signature OLED R построен на основе гибкой OLED-панели, которую LG с характерной сдержанностью описывает как «самую инновационную разработку в телевизионных технологиях за последние десятилетия». Благодаря своей гибкости, она может частично или полностью втягиваться в основание, приспосабливаясь к различным соотношениям сторон или полностью скрывая панель, когда она не используется.

«Изысканное творение LG освобождает пользователей от ограничений стены, позволяя владельцам управлять своей жилой средой без необходимости постоянно выделять место для большого черного экрана, который полезен только при включении», — говорится в заявлении компании. Покупатели смогут выбрать один из четырех цветов шерстяного покрытия динамика, а алюминиевая основа может быть украшена гравировкой.

Неудивительно, что для такого амбициозного продукта Signature OLED R проделал трудный путь на рынок. LG Display впервые продемонстрировала прототип раскладного телевизора на выставке CES 2018, а позже агентство Bloomberg сообщило, что в следующем году этот дисплей поступит в продажу. LG действительно представила коммерческий раскладной телевизор на следующей выставке CES и планирует выпустить его весной 2019 года, но в продажу он так и не поступил.

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