Тенденции и направления развития кроссчейна

Основные поинты по кроссчейну:
- неспособность сети Ethereum удовлетворить потребности юзеров и рост комиссий до неадекватных размеров способствовали активному развитию альтернативных блокчейнов в 2021–2022 гг.;
- блокчейны не могут общаться друг с другом “напрямую” (за исключением чейнов внутри экосистем типа Cosmos или Polkadot), для их взаимодействия требуется наличие в том или ином виде третьей стороны;
- несмотря на скептическое отношение Виталика к кроссчейн-будущему, в последний год появились десятки различных вариантов кроссчейн-решений, в эту сферу вложены сотни миллионов долларов.
I. Мосты
Заточены под перемещение между чейнами сообщений с определенной структурой, а именно, токенов.
Завьялов Илья Николаевич считает, что мосты можно разделить на три вида:
- использующие внешних валидаторов, у них не все хорошо с безопасностью;
- использующие легкие клиенты и релейеры, их довольно сложно и дорого имплементировать в приложения;
- сети ликвидности, у них ограниченная функциональность.
Некоторые протоколы используют одновременно несколько подходов.
Несколько примеров популярных мостов с различной архитектурой:
1. Multichain
Мост с самым большим TVL около $2b, поддерживает более 50 сетей. Основа работы протокола — свой набор валидаторов.
2. cBridge от Celer
TVL чуть больше $200m, поддерживают около 20 сетей. Основа работы — также свой набор валидаторов. Работает по модели лок-минт, а также с пулами существующей ликвидности.
3. Hop Protocol
TVL около $50m, поддерживает 5 EVM-сетей. Основа работы — “промежуточные” h-токены и бондеры (bonders), которые предоставляют ликвидность (hToken-token).
II. Агрегаторы мостов
Их суть — агрегировать дексы и мосты: упаковать своп-бридж-своп в удобный для конечного юзера интерфейс.
- Li.fi и transferto.xyz — привлекли $5.5m.
- ChainSwap аналогично — агрегатор дексов и мостов, собрали $3m.
- Atlas DEX — агрегатор от Соланы, собравший $6m.
- Rango exchange — еще один агрегатор с жутким дизайном в стиле казино, планировали собрать около $15m.
III. Кроссчейн-протоколы обмена информацией
Заточены под перемещение более широкого круга информации между сетями.
1. Протокол IBC (inter-blockchain communication)
Это такой фреймворк для взаимодействия разных чейнов без включения в процесс какой-либо третьей стороны.
2. Axelar
Является самостоятельным PoS-блокчейном на базе Cosmos SDK. То есть у Axelar есть свои валидаторы, токеномика и пр…
3. Nomad
Это форма имплементации протокола Optics от Celo. Работает по модели, схожей с оптимистичными роллапами.
4. LayerZero и Chainlink CCIP
Архитектурно похожие друг на друга модели. Для кроссчейн-коммуникации используются смарт-контракты в каждой из сетей, а также комбинация офф-чейн релейера и оракула.
LayerZero позиционирует себя как протокол, не требующий доверия третьей стороне, и потому более безопасный, что не совсем правда. Информация по CCIP пока минимальна, продукт все еще в разработке. В то же время, на базе LayerZero уже работают:
- StarGate — мост для стейблкоинов и ETH;
- HashFlow, которые предлагают кроссчейн-свопы в 6;
- WooFi, который будет использовать LayerZero для кроссчейн-свопов;
- Vesta Finance, которая использует LayerZero для кроссчейн-минта своего токена VST.
Автор: Завьялов Илья Николаевич