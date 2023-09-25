Тенденции и направления развития кроссчейна

Основные поинты по кроссчейну:

неспособность сети Ethereum удовлетворить потребности юзеров и рост комиссий до неадекватных размеров способствовали активному развитию альтернативных блокчейнов в 2021–2022 гг.;

блокчейны не могут общаться друг с другом “напрямую” (за исключением чейнов внутри экосистем типа Cosmos или Polkadot), для их взаимодействия требуется наличие в том или ином виде третьей стороны;

несмотря на скептическое отношение Виталика к кроссчейн-будущему, в последний год появились десятки различных вариантов кроссчейн-решений, в эту сферу вложены сотни миллионов долларов.

I. Мосты

Заточены под перемещение между чейнами сообщений с определенной структурой, а именно, токенов.

Завьялов Илья Николаевич считает, что мосты можно разделить на три вида:

использующие внешних валидаторов, у них не все хорошо с безопасностью;

использующие легкие клиенты и релейеры, их довольно сложно и дорого имплементировать в приложения;

сети ликвидности, у них ограниченная функциональность.

Некоторые протоколы используют одновременно несколько подходов.

Несколько примеров популярных мостов с различной архитектурой:

1. Multichain

Мост с самым большим TVL около $2b, поддерживает более 50 сетей. Основа работы протокола — свой набор валидаторов.

2. cBridge от Celer

TVL чуть больше $200m, поддерживают около 20 сетей. Основа работы — также свой набор валидаторов. Работает по модели лок-минт, а также с пулами существующей ликвидности.

3. Hop Protocol

TVL около $50m, поддерживает 5 EVM-сетей. Основа работы — “промежуточные” h-токены и бондеры (bonders), которые предоставляют ликвидность (hToken-token).

II. Агрегаторы мостов

Их суть — агрегировать дексы и мосты: упаковать своп-бридж-своп в удобный для конечного юзера интерфейс.

Li.fi и transferto.xyz — привлекли $5.5m. ChainSwap аналогично — агрегатор дексов и мостов, собрали $3m. Atlas DEX — агрегатор от Соланы, собравший $6m. Rango exchange — еще один агрегатор с жутким дизайном в стиле казино, планировали собрать около $15m.

III. Кроссчейн-протоколы обмена информацией

Заточены под перемещение более широкого круга информации между сетями.

1. Протокол IBC (inter-blockchain communication)

Это такой фреймворк для взаимодействия разных чейнов без включения в процесс какой-либо третьей стороны.

2. Axelar

Является самостоятельным PoS-блокчейном на базе Cosmos SDK. То есть у Axelar есть свои валидаторы, токеномика и пр…

3. Nomad

Это форма имплементации протокола Optics от Celo. Работает по модели, схожей с оптимистичными роллапами.

4. LayerZero и Chainlink CCIP

Архитектурно похожие друг на друга модели. Для кроссчейн-коммуникации используются смарт-контракты в каждой из сетей, а также комбинация офф-чейн релейера и оракула.

LayerZero позиционирует себя как протокол, не требующий доверия третьей стороне, и потому более безопасный, что не совсем правда. Информация по CCIP пока минимальна, продукт все еще в разработке. В то же время, на базе LayerZero уже работают:

StarGate — мост для стейблкоинов и ETH;

HashFlow, которые предлагают кроссчейн-свопы в 6;

WooFi, который будет использовать LayerZero для кроссчейн-свопов;

Vesta Finance, которая использует LayerZero для кроссчейн-минта своего токена VST.

Автор: Завьялов Илья Николаевич