Основой блокчейна «Nyx» проекта Nym становится Cosmos

Блокчейн «Nyx» готовится запустить проект Nym. Его основой станет сеть Cosmos. Nym, предоставляющий инфраструктуру для обеспечения приватности, начинает глобальный запуск mixnet, заключив партнерство со Swisscom, а также создав блокчейн смарт-контрактов общего назначения. Первый блок для своей основной сети Nym на блокчейне Nyx специалисты стартапа Nym Technologies на пути к запуску полнофункциональной сети уже сгенерировали.

Устойчивый блокчейн общего назначения с интегрированными функциями конфиденциальности Coconut – это сочетание самых доверенных валидаторов, CosmWasm и смарт-контрактов на Web-Assembly на сети Cosmos. Он обеспечивает невероятно быстрые (до 10 тыс. транзакций в секунду) и дешевые транзакции. Валидаторы Nym необходимы для функционирования приватного микснета, высчитывая консенсус топологии узлов микснета в каждое мгновение, а также общедоступную историю всех транзакций токенов NYM. Они нужны для создания сертификатов и защиты от double-spending. Корневыми валидаторами новой сети выступают Dokia Capital, Figment, а также инфраструктурный провайдер Nodes.Guru, телекоммуникационный гигант Swisscom, валидаторы из сообществ, таких как Commodum DAO.

Дэйв Грицишин, технический директор Nym, комментируя новость, подчеркнул: свои результаты дают реализованные в 2021 году технические и партнерские решения (запуск кошелька Nym Desktop и микснет эксплорера с открытым исходным кодом). Предложение блокчейн смарт-контрактов расширит функциональность Coconut – конфиденциальность на уровне приложений на всю экосистему разработки.

Сообщается также о выпуске токена NYM вместе с полным запуском сети. Его обладатели смогут пользоваться микснетом и получать вознаграждение за запуск микснодов.

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