Криптовалюту легализовали с оговорками, букмекеров ограничили

Рассказываем о том, какие поправки о букмекерских конторах и криптовалюте в конце июля подписал президент России Владимир Путин.

Что будет с криптой?

Пока точно неясно. Известно лишь, что в России впервые появился специальный закон, который регулирует использование криптовалюты в стране. В нем прописан официальный термин для криптовалюты – цифровые финансовые активы.

С 2021 года будут разрешены проведения сделок с ЦФА. Однако при этом в законе четко прописывается, что одновременно запрещается использование виртуальных денег в качестве средства платежа. Чтобы управлять ЦФА – выпускать, учитывать и иметь цифровые права, нужно будет их зарегистрировать в информационном реестре Центробанка. При этом, цифровая валюта подойдет для залога и обмена одного вида цифровых активов на другой.

Закон подразумевает, что российские кредитные организации и биржи займутся организацией обмена криптовалюты с правом проводить сделки купли-продажи. Регулятор, который будет отвечать за использование криптовалюты в стране, сможет определять признаки ЦФА. Такую возможность смогут приобрести только квалифицированные инвесторы. Обычным гражданам РФ такие права тоже доступны, однако для них сумма сделок будет существенно ограничена.

Что ждет букмекеров?

Ограничения, связанные с разнообразием ставок. Раньше можно было, например, открыть мобильное приложение Winline или Париматч и поставить на абсолютно любое событие, предложенное экспертами букмекерских контор. Однако поправки в закон ограничили спектр их предложений. Букмекеры и тотализаторы не смогут принимать ставки по некоторым событиям, а список разрешенных мероприятий исчерпывается следующими соревнованиями:

Турниры под эгидой международных спортивных организаций;

Турниры, организованные всероссийскими и иностранными спортивными федерациями;

Турниры профессиональных спортивных лил;

Забеги лошадей на ипподромах.

Иные виды ставок будут запрещены. Также новый закон устанавливает обязанность организатора азартных игр предоставить банковские гарантии. Чтобы, например, букмекер, работающий по лицензии, мог обеспечить даже очень крупный выигрыш своим игрокам.

Отметим, что неисполнение этого требования может повлечь за собой лишение

Лицензии на ведение букмекерской деятельности.