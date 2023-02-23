Криптоиндустрия стремительно развивается. Рынок техники предлагает все более новое оборудование для майнинга. Но интенсивное, круглосуточное использование аппаратуры по добыче криптовалюты выводит asic майнер из строя или приводит к поломкам различных его комплектующих.

Как вся майнинг-ферма, так и отдельные ее элементы, дорогие в денежном соотношении. Неполадки в работе любого агрегата тянут за собой значительные финансовые затраты. Своевременное устранение неисправностей в работе комплектующих майнера убережет от лишних трат и позволит успешно майнить.

Какие поломки типичны для майнеров ASIC

Майнеры бывают разных моделей и различных брендов, поэтому «начинка» компьютеров тоже отличается. Если какая-то система показывает сбой, то самостоятельно пытаться наладить работу установки не стоит. Для диагностики и обнаружения проблемы требуется специальное оборудование, имеющееся в сервисных центрах, которые обслуживают майнеры, и опыт в подобных ремонтных работах. Неграмотное вмешательство в работу аппаратуры чревато усугублением ситуации и полным выведением из строя фермы.

Основными поломками, которые случаются в ASIC майнерах, являются:

проблемы с кулерами – это вентиляторы, они теряют работоспособность при высыхании термопасты между подшипниками при долгом использовании видеокарты или избыточных нагрузках от круглосуточной работы майнера при высокой мощности;

нарушение работы охлаждающей системы – установка майнера в запыленном помещении и воздействие вибрации при работе устройства грозит выходом из строя вентиляторов, фильтров, повышением оборотов, способствует быстрому износу комплектующих и возгоранию аппаратуры при достижении критических показателей температуры на плате;

проблемы в работе цепей питания – скачки напряжения в электросети вызывают неисправности в цепях питания, для восстановления рабочей мощности потребуется ремонт или полная замена элементов;

нарушение целостности микрочипа – чип отваливается по причине механического повреждения, высокой температуры видеокарты, которая подключается, или производственного дефекта;

невозможность включить майнер – причина кроется в нерабочем состоянии контроллера питания от постоянных перегрузок или повреждения самой платы управления, задающей рабочий ритм хэш бордам;

ненадежные райзеры – удлинители, позволяющие подключить несколько карт, оснащены стабилизатором с напряжением 3,3 Вольта, неисправные райзеры вызывают скачки напряжения от 30 Вольт, сгорают сами и сжигают дорогую видеокарту;

затруднения с определением чипов – теряется работоспособность хэш-плат от больших производственных нагрузок;

неисправности блоков питания – ломаются при сильном запылении фильтров и значительных перепадах напряжения, отключают работу во всей майнинг-ферме и влекут простои в добыче монет;

заблаговременное прекращение рабочего цикла вычисления – если процесс майнинга закончился еще до финального своего завершения, возможно система не охлаждается, произошло механическое повреждение или был сбой ПО;

снижение показателя хешрейта – мощность оборудования падает при выходе из строя минимум одного чипа (перепаивать всю плату не нужно), о неисправности нескольких чипов сигнализирует символ «Х», который выбивается на мониторе в статусе майнера (говорит о возможном выходе из строя целой платы);

возрастание температурных показателей за короткий промежуток времени – комплектующие элементы нагреваются и достигают критических показателей за более короткие промежутки времени, вызванные плохим вентилированием помещения или неправильно подключенными деталями агрегата;

выключение майнера в любой момент – произвольная остановка всей вычислительной системы происходит из-за неисправности цепей питания, плат или чипов;

блокирование режимов вкл./выкл. – причины могут крыться в блоке управления или неполадках в самом выключателе;

быстрый износ конструктивных элементов майнера ASIC – эксплуатация устройства в постоянном режиме, переменный ток от сети, вибрации при работе приводят к снижению срока службы как отдельных деталей, так и всей фермы.

Проблема заводского брака тоже часто является причиной простаивания и прекращения работы майнинг-ферм. Иногда вендоры специально устанавливают детали сомнительного качества с небольшим рабочим ресурсом, чтобы повысить прибыльность от продажи и снизить затраты на производство техники.

Как предотвратить неисправности в ASIC майнерах

Чтобы майнеры работали стабильно, нужно строго придерживаться правил эксплуатации аппаратуры. Устанавливать майнинг-ферму следует в чистом, вентилируемом и сухом помещении. Важно соблюдать показатели влажности воздуха и постоянно следить, чтобы пыль не мешала работе устройства. При каких температурных режимах функционирует каждый конструктивный элемент с максимальной отдачей — информацию тоже нужно брать в инструкции к технике. Важно, чтобы майнер постоянно находился на одном месте, перемещать можно только при неотложных обстоятельствах.

ненадежные райзеры – удлинители, позволяющие подключить несколько карт, оснащены стабилизатором с напряжением 3,3 Вольта, неисправные райзеры вызывают скачки напряжения от 30 Вольт, сгорают сами и сжигают дорогую видеокарту;

затруднения с определением чипов – теряется работоспособность хэш-плат от больших производственных нагрузок;

неисправности блоков питания – ломаются при сильном запылении фильтров и значительных перепадах напряжения, отключают работу во всей майнинг-ферме и влекут простои в добыче монет;

заблаговременное прекращение рабочего цикла вычисления – если процесс майнинга закончился еще до финального своего завершения, возможно система не охлаждается, произошло механическое повреждение или был сбой ПО;

снижение показателя хешрейта – мощность оборудования падает при выходе из строя минимум одного чипа (перепаивать всю плату не нужно), о неисправности нескольких чипов сигнализирует символ «Х», который выбивается на мониторе в статусе майнера (говорит о возможном выходе из строя целой платы);

возрастание температурных показателей за короткий промежуток времени – комплектующие элементы нагреваются и достигают критических показателей за более короткие промежутки времени, вызванные плохим вентилированием помещения или неправильно подключенными деталями агрегата;

выключение майнера в любой момент – произвольная остановка всей вычислительной системы происходит из-за неисправности цепей питания, плат или чипов;

блокирование режимов вкл./выкл. – причины могут крыться в блоке управления или неполадках в самом выключателе;

быстрый износ конструктивных элементов майнера ASIC – эксплуатация устройства в постоянном режиме, переменный ток от сети, вибрации при работе приводят к снижению срока службы как отдельных деталей, так и всей фермы.

Проблема заводского брака тоже часто является причиной простаивания и прекращения работы майнинг-ферм. Иногда вендоры специально устанавливают детали сомнительного качества с небольшим рабочим ресурсом, чтобы повысить прибыльность от продажи и снизить затраты на производство техники.

Как предотвратить неисправности в ASIC майнерах

Чтобы майнеры работали стабильно, нужно строго придерживаться правил эксплуатации аппаратуры. Устанавливать майнинг-ферму следует в чистом, вентилируемом и сухом помещении. Важно соблюдать показатели влажности воздуха и постоянно следить, чтобы пыль не мешала работе устройства. При каких температурных режимах функционирует каждый конструктивный элемент с максимальной отдачей — информацию тоже нужно брать в инструкции к технике. Важно, чтобы майнер постоянно находился на одном месте, перемещать можно только при неотложных обстоятельствах.