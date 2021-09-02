Биткойн достигает 50 000 долларов после подъема Ethereum

Биткойн торговался более чем на 5% выше в четверг утром до 49 800 долларов.

Биткойн немного отступил после того, как впервые с 23 августа достиг 50 000 долларов, после того как Ethereum поднялся до 3700 долларов, самого высокого уровня с середины мая.

По данным Coindesk, Dogecoin торгуется по 30 центов за монету.

В среду регулирующие органы подали в суд на офшорную компанию, которая якобы провела одно из крупнейших мошенничеств, когда-либо связанных с криптовалютами.

По данным Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила BitConnect и его основателя Сатиша Кумбхани в мошенничестве на 2 миллиарда долларов, в ходе которого использовались биткойны, полученные от инвесторов со всего мира.

Американский промоутер схемы Гленн Аркаро признал себя виновным в федеральном уголовном суде в связи с его ролью.

BitConnect продала собственный цифровой актив в 2016 году в обмен на биткойны.

Компания заявила, что у нее есть автоматизированная программа, которая будет зарабатывать деньги, торгуя внесенными биткойнами. Прибыль будет распределяться с инвесторами через выплату процентов.

По словам SEC, BitConnect не использовал программу для торговли биткойнами. Вместо этого Кумбхани выкачал часть для себя и поделился другими суммами с промоутерами, которые помогли ему собрать деньги. Кумбхани жил в Индии в то время, когда он проводил предполагаемую аферу.

Регуляторам не удалось его установить.

Связаться с Bitconnect и Kumbhani для получения комментариев не удалось. По данным журнала, адвокат Аркаро не сразу ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

Из других новостей следует отметить, что основатель и главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что его американское подразделение может провести первичное публичное размещение акций в ближайшие три года, сообщает Reuters.