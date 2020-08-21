Смартфоны BlackBerry возродят в 2021 году

Новый смартфон BlackBerry 5G будет представлен в первой половине 2021 года.

Компания OnwardMobility объявила о заключении соглашений с BlackBerry, дочерней компанией Foxconn Technology Group, о поставке нового 5G BlackBerry на Android. Смартфон с физической клавиатурой появится в первой половине 2021 года в Северной Америке и Европе. По условиям соглашения BlackBerry предоставляет OnwardMobility право на разработку, проектирование и выпуск на рынок мобильного устройства BlackBerry 5G. В тесном сотрудничестве с OnwardMobility BlackBerry и FIH Mobile обеспечат проектирование и производство этих устройств мирового класса.

OnwardMobility будет осуществлять планирование продуктов и разработку рынка смартфонов BlackBerry в Северной Америке, а FIH Mobile будет разрабатывать и производить устройства BlackBerry в соответствии со строгими инструкциями, чтобы гарантировать целостность компонентов, устройств и цепочки поставок.