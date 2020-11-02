Samsung признан самым популярным брендом в России 10-й год подряд

Samsung Electronics 10-й год подряд получает звание самого популярного бренда в России. Южнокорейский технологический гигант пользуется наибольшим спросом среди российских потребителей и стабильно возглавляет чарты на протяжении последнего десятилетия.

Согласно отчету BusinessKorea , Samsung заняла первое место в списке 20 лучших брендов 2020 года, о котором недавно объявило российское агентство по исследованию рынка брендов Online Market Intelligence (OMI). В этом списке на долю компании пришлось 17,9 процента от общего числа голосов. Хотя это также означало снижение голосов на 0,6 процента с 18,5 процента в 2019 году.

За производителем смартфонов последовала компания Adidas, получившая 12,2% от общего числа голосов. В то время как Nike и Apple заняли третье и четвертое места с 11,7% и 9,7% соответственно. Этот рейтинг не изменился по сравнению со списком предыдущего года. Позже в списке представлены другие известные бренды, такие как Bosh (5,8 процента), Sony (4,8 процента), Xiaomi (4,6 процента) и Coca Cola (4,6 процента), LG (4,1 процента) и Jara (3,1 процента).

Примечательно, что Huawei была новой в этом списке и заняла 13-е место в 2020 году. Ранее сообщалось о китайских технологических гигантах, таких как Xiaomi и Huawei, которые вошли в топ-20 брендов в России . Таким образом, мы можем ожидать, что компании также увеличат свое присутствие в регионе. Компания Samsung впервые была представлена ​​в списке в 2008 году, когда была основана компания OMI, и впервые заняла первое место в 2009 году. В 2010 году компания уступила свой трон Nokia, но вернула лидерство в 2011 году и еще не была свергнута.