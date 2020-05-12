Продажи iPhone в апреле обвалились на 77% в мире

Компания KeyBanc опубликовала отчет по продажам новых смартфонов компании Apple на мировом рынке.

Основой стали данные по продажам за апрель, когда объёмы реализованных iPhone обвалились на 77%.

Такое падение продаж, напомним, связано с пандемией коронавируса, из-за которой временно были закрыты магазины компании в разных странах.

Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала года продажи смартфонов упадут на 36%, а в дальнейшем спрос будет восстанавливаться.

Всплеск продаж ожидается в период, когда выйдет новое поколение iPhone.