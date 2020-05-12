Продажи iPhone в апреле обвалились на 77% в мире

Продажи iPhone в апреле обвалились на 77% в мире12.05.2020 12:37
Компания KeyBanc опубликовала отчет по продажам новых смартфонов компании Apple на мировом рынке.
Основой стали данные по продажам за апрель, когда объёмы реализованных iPhone обвалились на 77%.
Такое падение продаж, напомним, связано с пандемией коронавируса, из-за которой временно были закрыты магазины компании в разных странах.
Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала года продажи смартфонов упадут на 36%, а в дальнейшем спрос будет восстанавливаться.
Всплеск продаж ожидается в период, когда выйдет новое поколение iPhone.
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