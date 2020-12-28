Представлен новый настольный ПК Huawei Qingyun W510

Давно известно, что Huawei выходит на рынок настольных ПК. За последние несколько месяцев было множество утечек и слухов об этом компьютере. Недавно он даже появился на рендерах, раскрывающих весь его дизайн. Теперь он также получил сертификат 3C в Китае, раскрывающий своего производителя.

Huawei продает ноутбуки уже несколько лет. Все они работают на чипсетах Intel или AMD и в основном работают под управлением Microsoft Windows. Но со своим первым настольным ПК компания пошла другим путем. Согласно утечкам, он будет работать на Huawei в доме 7nm «s HiSilcion Kunpeng 920 3211K процессор в паре с AMD Radeon 520 GPU. Он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD от Samsung и будет работать под управлением UOS (Unity Operating System), китайского дистрибутива Linux, разработанного UnionTech.

Согласно сертификации 3C , он производится компанией Hongfujin Precision Electronics, дочерней компанией Hon Hai Precision, широко известной как Foxconn.

Сообщается, что этот ПК продается как Qingyun W510. Он будет включать 23,8-дюймовый монитор FHD (1920 x 1080) с цветовым охватом 70%, клавиатуру и мышь. Что касается портов, как говорят, ПК оснащен 7 USB Type-A, 1 USB Type-C, разъемом для наушников 3,5 мм и Ethernet. Он также будет иметь оптический привод.

Huawei еще не объявила дату запуска своего первого настольного ПК, который, как сообщается, будет доступен только в некоторых провинциях Китая.