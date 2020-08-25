Инсайдер назвал вероятную дату старта предзаказов на PS5

Геймеры во всем мире отчаянно пытаются оформить предзаказ на PS5. Это связано с тем, что отчеты показывают, что консоль будет настолько популярной, что Sony фактически пришлось почти удвоить производственный цикл, чтобы удовлетворить спрос, и единственный способ гарантировать PlayStation 5 при запуске — это приобрести ее заранее.

И хотя сейчас известно о PS5 почти все остальное, дата, когда она будет доступна для предварительного заказа, не входит в их число. Это, однако, похоже, что это только что резко изменилось, с новой утечкой от известного типстера, которая раскрывает, когда именно будут открываться предварительные заказы PlayStation 5.

Как видно из вышеупомянутого твита, который стал результатом давней утечки PS5 @ IronManPS5, предварительные заказы на PS5 открываются 9 сентября 2020 года, а на момент написания осталось чуть более нескольких недель.

Что касается того, почему 9 сентября было выбрано для начала предварительных заказов PlayStation 5, следующий твит показывает, что Sony основывала свою стратегию на теме «25 лет PlayStation», а также на том, что оригинальная PlayStation запустилась в Северной Америке 9 сентября 1995 год, предзаказ на PS5 поступит в тот же день.