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Инсайдер назвал вероятную дату старта предзаказов на PS5

25.08.2020 16:23

Геймеры во всем мире отчаянно пытаются оформить предзаказ на PS5. Это связано с тем, что отчеты показывают, что консоль будет настолько популярной, что Sony фактически пришлось почти удвоить производственный цикл, чтобы удовлетворить спрос, и единственный способ гарантировать PlayStation 5 при запуске — это приобрести ее заранее.

И хотя сейчас известно о PS5 почти все остальное, дата, когда она будет доступна для предварительного заказа, не входит в их число. Это, однако, похоже, что это только что резко изменилось, с новой утечкой от известного типстера, которая раскрывает, когда именно будут открываться предварительные заказы PlayStation 5.

Инсайдер назвал вероятную дату старта предзаказов на PS5

Как видно из вышеупомянутого твита, который стал результатом давней утечки PS5 @ IronManPS5, предварительные заказы на PS5 открываются 9 сентября 2020 года, а на момент написания осталось чуть более нескольких недель.

Что касается того, почему 9 сентября было выбрано для начала предварительных заказов PlayStation 5, следующий твит показывает, что Sony основывала свою стратегию на теме «25 лет PlayStation», а также на том, что оригинальная PlayStation запустилась в Северной Америке 9 сентября 1995 год, предзаказ на PS5 поступит в тот же день.

Инсайдер назвал вероятную дату старта предзаказов на PS5

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