Apple имеет более половины выручки на мировом рынке умных часов

На растущем рынке умных часов Apple продолжает удерживать первое место, и ни один производитель даже не приблизился к доле рынка Apple Watch.

Флагманские носимые устройства Apple, включая последнюю версию Apple Watch Series 5, долгое время доминировали на рынке умных часов. Лидирующее положение компании в отрасли остается сильным, несмотря на незначительное угасания доли рынка за счет пандемии COVID-19.

Согласно новым данным Counterpoint Research, на Apple Watch приходилось примерно 51,4% выручки мирового рынка умных часов в течение первых двух кварталов 2020 года. Это даже не близко, так как устройства Garmin и Huawei были следующими на очереди с 9,4 % и 8,3% соответственно.

Мировой рынок умных часов также продолжает расти. По оценкам Counterpoint, общие поставки выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, даже во время пандемии. В первой половине 2020 года у каждого производителя было продано около 42 миллионов умных часов. В частности, для Apple сегмент Apple Watch компании вырос на 22%, при этом Европа и Северная Америка являются наиболее быстрорастущими рынками.

Counterpoint также подсчитал, что Apple Watch Series 5 были самыми продаваемыми умными часами в мире в этот период времени, за ними следовали более дешевые Apple Watch Series 3. После этого Huawei Watch GT2 и Samsung Galaxy Watch Active 2 заняли третье и четвертое места. Что касается того, что нужно сделать индустрии умных часов, аналитики Counterpoint предполагают, что обнаружение падений и мониторинг кислорода в крови SPO2 станут двумя ключевыми функциями в будущем.