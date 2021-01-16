Xiaomi выпустит смартфон Mi Mix 4 после выхода Xiaomi Mi 11 Ultra

При этом модель Xiaomi Mi 11 Ultra, как сообщают источники, может остаться эксклюзивной версией для китайского рынка.

Появились данные, что китайская компания готовит модель Mi Mix 4, но выйдет она только после выпуска Xiaomi Mi 11 Ultra.

Флагманский аппарат может оказаться эксклюзивом для Китая. По сути смартфон является улучшенным вариантом недавно представленного Xiaomi Mi 11.

Что касается Xiaomi Mi Mix 4, то ожидается, что его представят будущей осенью. Между тем недавно было обнаружено упоминание о названиях Mi Mix 4, MIUI 13 и Mi Note 11.

Данные нашлись в коде официального европейского сайта MIUI. Пока известно, что для Xiaomi Mi Mix 4 реализуют камеру под экраном.

Такая же технология может появится в Xiaomi Mi 11 Pro или Xiaomi Mi 11 Ultra. Другие подробности по не известны.