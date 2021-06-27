Китайская компания готовится выйти на рынок со своими гибкими устройствами, некоторые подробности о которых появились в сети.

Так, Vivo выпустит раскладные смартфоны с названиями Nex Fold, Nex Slide и Nex Roll. Именно такие названия для устройств были зарегистрированы производителем.

Уже известно, что речь идет о разных устройствах, а точнее о смартфонах, выполненных в разных форм-факторах.

То есть один из аппаратов получит форм-фактор раскладушка или книжка, второй окажется слайдером, а третий получит сворачивающийся дисплей.

Когда такие модели будут официально представлены, пока не сообщается