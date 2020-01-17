Типы межсетевых экранов

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.57 EUR/RUB: 68.66 BTC/USD: 8723.75

17 февраля : пятница

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Типы межсетевых экранов

17.01.2020 16:04

Internet стал одним из наиболее удобных способов коммуникации во многом благодаря открытой архитектуре сети. Но у доступности есть свои проблемы, связанные, прежде всего с безопасностью, как самих средств коммуникаций, так и данных, объем которых постоянно увеличивается, как растет и значимость трафика. Для корпоративных сетей убытки от вирусов или кражи коммерчески важных данных могут исчисляться огромными суммами. Межсетевые экраны Сisco АSА 5505, 5506, 5508 и множество других моделей – это один из способов защиты от неприятностей, периодически посещающих наши онлайн-коммуникации.

Межсетевые экраны как один из элементов полноценной локальной сети

Да, именно один из… Поскольку функциональная и безопасная локалка формируется на основе нескольких устройств, приобрести которые предлагает компания «Юнисфера». В ее каталоге на странице unisfera.com.ua/katalog-oborudovaniya/setevoe-oborudovanie/kommutatory-svitchi в категории свитч для Интернета представлены коммутаторы, такие же страницы посвящены:

  • точкам доступа;
  • трансиверам;
  • брандмауэрам;
  • роутерам и прочему оборудованию для создания эффективного и безопасного доступа в Интернет.

Компания «Юнисфера» специализируется на продаже сетевого и серверного оборудования, полный каталог которого размещен на сайте https://unisfera.com.ua.

Классификация межсетевых экранов

Функционал межсетевых экранов предусматривает контроль трафика и обеспечение защиты системы.
Устанавливается модуль между внутренней и общедоступной сетью. С помощью фильтров и средств аутентификации устройство ограничивает извне доступ к ресурсам внутренней сети, а также отслеживает использование пользователями внешних ресурсов Интернета. Не исключены варианты установки брандмауэров внутри сети, чтобы контролировать или ограничивать использование данных с собственных серверов. Более того, межсетевой экран может быть установлен на отдельный компьютер, содержащий особо важные данные, с целью его индивидуальной защиты.

Как правило, эти модули используются в сетях TCP/IP и характеризуются в сравнении с эталонной схемой сетевой модели OSI. Такая градация весьма условна, поскольку:

  • TCP/IP и OSI имеют разное количество уровней оценки – соответственно 5 и 7;
  • многие модели экранов работают сразу на нескольких иерархических уровнях OSI;
  • некоторые файрволы работают в режимах, которые сложно вписать в какие-либо иерархические рамки.

Типы брандмауэров

Показатель OSI остается основным при определении типа межсетевого экрана. Различают следующие виды файрволов:

  • сеансовые circuit-level proxy-шлюзы;
  • канальные управляемые коммутаторы;
  • сетевые фильтры;
  • прикладные посредники;
  • инспекторы состояния, то же что и сеансовые, но с более широкими возможностями.

Также иногда оперируют таким понятием, как МЭ экспертного уровня, к которым относятся почти все коммерческие файрволы.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги