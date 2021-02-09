Специалист с помощью iPhone 11 смог взломать операционную систему iOS 14

В результате оказалось, что iPhone с процессором Apple A12 и новее оказались под угрозой взлома.

Специалист по цифровой безопасности @pattern_F с помощью iPhone 11 смог взломать операционную систему iOS 14.

По его словам, это аппаратная уязвимость, а значит ее получится исправить за счет обновления. В Сети в свою очередь возможность взлома другие специалисты также подтвердили.

Эксперт на своем смартфоне iPhone 11 уже продемонстрировал джейлбрейк.

Ему удалось обойти систему защиты iOS 14, а уязвимость может быть использована во всех устройствах Apple, в которых установлен процессор Apple A12 и более новые.

Иными словами, речь идет об уязвимости нулевого дня, которая до сих пор не была устранена компанией.