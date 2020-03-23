Смартфоны Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro появились в базе TENAA

Благодаря базе TENAA стали известны некоторые характеристики готовящихся к дебюту смартфонов Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro.

Новые аппараты китайской компании Huawei проходят под кодовыми обозначениями JEF-AN00 и JER-AN10.

В модели Nova 7 установят процессор Kirin, но какой конкретно не уточняется. Предположительно это будет Kirin 820.

Помимо этого, в смартфонах будет подэкранный сканер отпечатков пальцев, а еще они смогут работать в сетях пятого поколения.

По предварительным данным, новинки будут представлены в апреле.