Уже 11 августа компания Samsung проведет официальную презентацию новых продуктов, в числе которых окажутся смартфоны, наушники и смарт-часы.

При этом до анонса в сеть слили информацию о стоимости некоторых новинок. В частности, были раскрыты цены на Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Buds 2 для Европы.

О стоимости новинок для российского рынка информации нет, но сориентироваться благодаря европейским ценам можно.

Итак, согласно данным источника, смартфон Galaxy Z Fold 3 в версии 12/256 Гб получит ценник 2009 евро, а это около 174 тыс. рублей. Будет еще конфигурация 12/512 ГБ, которую оценили в 2099 евро или 182 тыс. рублей.

У Galaxy Z Flip 3 предложат версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 1029 евро (90 тыс. руб.) и 1109 евро (96 тыс. руб.).

Что касается наушников, то их на рынке предложат за 150 евро или 13 тыс. рублей. Стоит отметить, что кроме этих новинок 11 августа будут показаны еще новые Samsung Galaxy Watch 4 Classic.