Производство iPhone 12 mini сократили на 70% из-за низкого спроса

В американской компании не рассчитали с объемами продаж небольшого смартфона в линейке iPhone 12, поэтому ей пришлось снизить его производства.

Как выяснило издание Nikkei, из-за низкого спроса на iPhone 12 mini, его производство сократили на 70%.

iPhone 12 mini не оправдал ожиданий компании, и продается даже хуже, чем более дорогой iPhone 12 Pro Max.

Последний за полтора месяца с момента выхода разошелся тиражом в количестве 16,8 млн экземпляров, а iPhone 12 mini был продан в количестве около 15 млн штук.

Отмечается, что несмотря на сокращение объемов производства маленького смартфона, выпуск других моделей наоборот планируется нарастить.

Согласно планам производителя, в этом году производство iPhone 12 увеличится на 11,6% в сравнении с 2020 годом.