Новый Xiaomi Mi Mix 4 получит рекордный зум

Xiaomi Mi Mix 4 получит впечатляющий зум, о чем сообщил сетевой информатор Xiaomishka.

Данных про будущий смартфон пока нет, но скорее всего в аппарате будет зум от Xiaomi Mi 10 или даже лучше.

Напомним, в Xiaomi Mi 10 установят 50 кратное приближение, но оно будет не оптическим, поэтому стоит понимать, что на таком максимальном приближении до объекта фотографии будут очень низкого качества.

В целом Xiaomishka опубликовал неофициальную картинку с намеком на зум в будущих смартфонах компании Xiaomi.

Что касается Mi Mix 4, то в нем ожидается экран с обновлением 120 Гц и поддержка быстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт.