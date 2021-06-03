Новая патентная заявка указывает на то, что OnePlus может работать над SmartTag

Использование тегов отслеживания товаров становится все более привлекательным, и несколько других производителей, как известно, работают над такими устройствами в своей линейке. Samsung и Apple являются первопроходцами в этой области, но это может скоро измениться. Новая патентная заявка OnePlus на устройство под названием OnePlusTag дает намек на то, что производитель смартфонов может планировать присоединиться к Samsung и Apple в запуске смарт-тега отслеживания предметов.

В списке OnePlusTag не так много подробностей об устройстве. Однако мы знаем, что смарт-тег в форме предложения Apple и Samsung был бы наиболее вероятным устройством, которое теперь было зарегистрировано торговой маркой OnePlus. Официального заявления OnePlus в настоящее время нет, поскольку компания продолжает подготовку к презентации Nord CE 5G через несколько дней.

Пункт отслеживания устройств, таких как SmartTag от Samsung и AirTag Apple, может гарантировать, что отмеченное устройство может отслеживаться, даже если оно находится вне диапазона с его сопряженным Android или IOS. Устройства можно найти с помощью приложения (например, SmartThingsFinder). Развертывание сверхширокополосной технологии стало обычным явлением. Это позволяет более точно отслеживать помеченный объект.

Источник — Astera.ru.