Nokia выпустит раскладной смартфон с гибким экраном

Компания HMD Global ведет разработку раскладного смартфона с гибким экраном, который в продажу поступит под брендом Nokia.

Сетевой информатор Nokia Anew сообщил, что у компании уже есть несколько разных прототипов, и их тестируют во внутренней лаборатории.

Подробностей про раскладной смартфон от Nokia пока нет, как и данных о том, когда он выйдет в продажу.

По слухам, это произойдет до конца года, но другие источники утверждают, что в HMD Global пока не уверены в коммерческом успехе раскладного смартфона с гибким экраном, поэтому разработка устройства пока отложена на неопределенный срок.

Напомним, сейчас раскладные смартфоны с гибким экраном очень дорогие, да и к тому же они не вызывают доверие у пользователей из-за особенностей конструкции и дисплея.