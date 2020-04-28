Какие шины лучше: Hankook или Cordiant?28.04.2020 15:41
Автомобилисты нередко сталкивается с вопросом о том, шины от какого производителя купить. Ведущие позиции на рынке занимают такие бренды, как Hankook и Cordiant. Рассмотрим особенности и преимущества каждого из них в нашей статье.
Характеристика Hankook
Бренд Hankook ведет свою историю с 1941 года, что уже говорит о высоком качестве его продукции, раз он сумел так долго продержаться в условиях жесткой конкуренции. Сегодня он занимает почетное третье место среди ведущих азиатских производителей шин. Главные производственные мощности находятся в Корее.
Зимняя и летняя резина Hankook имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:
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в состав резиновой смеси входят инновационные полимеры, которые улучшают эксплуатационные характеристики покрышек, а также увеличивают срок их службы;
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уникальный рисунок протектора обеспечивает уверенное и безопасное передвижение как по сухой, так и по мокрой дороге;
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инженеры компании используют современную вычислительную технику и оборудование, которое позволяет изготавливать покрышки высокого качества;
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особая кремниевая смесь применяется для изготовления «зеленых» покрышек, которые экономно расходуют топливо и наносят минимальный вред окружающей среде.
Каталог бренда включает в себя шины для различных автомобилей. Есть скоростные, высокоскоростные и стандартные покрышки. Поэтому каждый автомобилист сможет подобрать резину с оптимальными характеристиками.
Характеристика Cordiant
Cordiant – это российский производитель шин, который ведет свою деятельность с 2002 года. Многие автомобилисты скептически настроены к отечественным производителем. И совершенно напрасно. Шины Cordiant, представленные по ссылке https://shinadiski.com.ua/shiny-cordiant.html, имеют целый ряд достоинств:
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в конструкции предусмотрены специальные гидроэвакуационные канавки. Они эффективно отводят влагу из-под пятна контакта, обеспечивая безопасное передвижение в условиях повышенной влажности;
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благодаря особому составу резиновой смеси, шины как будто бы подстраиваются под особенности дорожного покрытия. Они словно плывут по дороге, вне зависимости от ее состояния;
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особое внимание производитель уделил вопросу бесшумности. В процессе езды резина не издает шум, скрип и другие неприятные звуки, что положительно влияет на акустический комфорт в салоне.
Каталог производителя включает большой выбор резины летней, зимней и всесезонной. Чтобы выбрать правильный типоразмер, воспользуйтесь калькулятором по ссылке https://shinadiski.com.ua/shiny/podbor/w/185/h/65/r/14.
Таким образом, шины Hankook и Cordiant имеют отличные эксплуатационные характеристики. Вопрос лишь в цене. Покрышки азиатского происхождения обойдутся несколько дороже, чем российского. Поэтому если есть смысл сэкономить, выбирайте резину Cordiant.
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