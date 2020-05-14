Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Ранее инсайдеры говорили, что Grand Theft Auto V будут раздавать бесплатно в Grand Theft Auto V.

Теперь бесплатная раздача анонсирована официально. Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени. Акция продлится до 21 мая.

То есть в течение недели можно будет воспользоваться раздачей, причем игроки получат премиальное издание, в котором есть и бонусы для GTA Online.

Предполагается, что в следующей раздаче будет третий «Ведьмак» со всеми дополнениями.