Глава бренда Honor объявил о намерении составить конкуренцию Apple и Huawei

Ставшая отдельной компания Honor скоро может стать производителем дорогих устройств, которые смогли бы составить конкуренцию аппаратам от Apple и Huawei.

Недавно глава Honor Чжао Мин (Zhao Ming), сделал заявление, согласно которому бренд намерен составить конкуренцию Apple и Huawei, выпустив новые флагманские смартфоны.

Более того, президент компании выразил уверенность, что их смартфоны смогут даже превзойти конкурентов.

При этом некоторые эксперты говорят, что желание выпускать конкурентоспособные флагманы это хорошо, но главное, чтобы компания не повторила участь своей бывшей материнской Huawei и не попала под санкции США.

Что касается планов по выпуску смартфонов, то ближайшей премьерой станет Honor V40, после запуска которого планируется выпустить новые устройства серии Honor Magic. Позднее состоится глобальный запуск Honor V40 с сервисами Google.

Не оставят без внимания и недорогие аппараты, поэтому в этом году будут выпущены преемники Honor 10X Lite , Honor 9A и Honor Play 4. В планах Honor также есть и выход на новые рынки.