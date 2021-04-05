13-дюймовый MacBook Pro на базе SoC Apple M1 упал в цене на Amazon

На ноутбук Apple MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и процессором Apple M1 объявлена скидка в размере 150 долларов.

Такое предложение действует только в интернет-магазине Amazon. Сейчас эта площадка предлагает купить производительный ноутбук за 1350 долларов.

Такая цена предлагается за версию с SSD на 512 ГБ, а за 1200 долларов можно выбрать версию с 256 ГБ памяти.

Напомним, американская компания с февраля начала предлагать восстановленные MacBook Pro 13 на базе Apple M1.

Официальная стоимость аппаратов после восстановления составляет 1099 долларов, если выбрать модификацию с 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ.

Старшая версия с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ памяти стоит 1269 долларов. На все восстановленные ноутбуки компания дает гарантию 1 год.