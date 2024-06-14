В России предложили изменить правила регистрации автомобилей в ГАИ

Согласно предложенному законопроекту, о котором рассказали на портале autonews.ru, правила регистрации автомобилей в ГИБДД (Госавтоинспекции) и снятия их с учета могут измениться с 1 марта 2025 года.

Вот основные изменения, которые ожидаются:

Прекращение регистрации при угонах: Владельцы автомобилей смогут быстро снять свои машины с учета в ГИБДД в случае угона. В настоящее время требуется подтверждение отсутствия автомобиля, включая уведомление различных органов, чтобы снять машину с учета. По новым правилам, владелец сможет просто сообщить в ГИБДД об угоне, и после проверки заявления машина будет снята с учета.

Продажа автомобиля: Владельцы смогут также оперативно снять свои автомобили с учета при их продаже новому владельцу. По новым правилам, прежние владельцы смогут подать заявление на прекращение учета сразу после продажи автомобиля. Однако для этого требуется оформить сделку на Госуслугах или лично у нотариуса.

Проблема автомобилей-призраков: Законопроект признает наличие так называемых автомобилей-призраков, которые не могут быть идентифицированы в базе ГИБДД, так как их владельцы прекратили регистрацию. Для решения этой проблемы предлагается разработать механизм, который позволит идентифицировать такие автомобили и привлекать их владельцев к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Это оказалось еще не все, ведь есть еще предложение не предъявлять полис ОСАГО для регистрации машины. Однако, если водитель планирует использовать автомобиль на дороге, ему все равно придется приобрести страховку ОСАГО, так как без нее нельзя будет передвигаться.

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) выразили свое несогласие с этой идеей и предложили использовать дорожные камеры для контроля за наличием полисов ОСАГО. Это позволило бы следить за исполнением обязательства заключать страховые договоры ОСАГО владельцами автомобилей.

Однако до вступления изменений в силу, юристы рекомендуют приобрести короткий полис ОСАГО, который действует на срок от одного дня до трех месяцев. Такая страховка позволит водителям со стажем и без аварий оформить временную страховку за небольшую сумму.

Важно отметить, что эти изменения еще являются предложением законопроекта и требуют дальнейшего обсуждения и утверждения.