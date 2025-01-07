В ГАИ раскрыли, как далеко камеры фиксируют нарушения ПДД

В ГАИ поделились информацией о том, на каком расстоянии камеры могут выявлять нарушения правил дорожного движения, что важно для автомобилистов на фоне роста числа таких комплексов.

Современные камеры способны фиксировать не только явные нарушения, такие как превышение скорости и проезд на красный свет, но и менее заметные, например, непристегнутых водителей.

Инспектор ГАИ объяснил, что разные системы камер работают на разных расстояниях. Камеры «Арена» и «Крис» фиксируют нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров, «Кордон» и «Кречет» — от 100 до 150 метров, а самые мощные камеры «Стрелка» могут обнаруживать правонарушения на расстоянии 200-350 метров.

Эти устройства могут фиксировать нарушения как спереди, так и сзади автомобиля, что делает контроль более эффективным.