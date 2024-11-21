«Рольф»: озвучены топ-7 причин, что автомобилю грозит скорая поломка

Диагностика и ремонт автомобиля становятся необходимыми в различных ситуациях, по словам директора по сервису компании «Рольф» Юлии Трушковой.

В беседе с Газетой.ру она отметила, что предупреждающие индикаторы на панели приборов, посторонние шумы и снижение уровня технических жидкостей — это явные признаки, требующие внимания.

«Сообщение об ошибке или необходимость проверить какой-либо узел — это первые сигналы о возможной поломке. В таких случаях важно как можно скорее провести диагностику», — объяснила Трушкова.

Она также указала, что посторонние звуки в подвеске, двигателе или коробке передач также требуют проверки состояния автомобиля.

Не стоит откладывать визит в автосервис, если отказывают такие функции, как кондиционер или омыватель. Снижение уровня технических жидкостей может указывать на течь или серьезные неисправности.

Кроме того, Трушкова рекомендовала не игнорировать сроки регламентного ТО, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимние шины, если это ещё не сделано.