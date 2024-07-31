Разработчики представили салон отечественного «Атом»

Компания завершила разработку интерьера нового автомобиля Атом и готова представить его уникальные решения.

Отечественный автомобиль уже проходит испытания, наряду с чем запущены работы по подготовке производства модели на предприятии «Москвич».

Планируется, что модель встанет на конвейер уже в следующем году, а после выйдет на рынок по предварительной цене от 2,5 млн рублей. Итак, дизайн салона основан на концепциях технологичности и минимализма, что отражает современный подход к автомобилестроению.

Вместо следования трендам на большие экраны и множество кнопок, акцент сделан на функциональности и чистоте визуального восприятия.

Салон Атома предложен в двух стильных вариантах: темном и светлом. Используемые материалы включают высококачественную экокожу и приятную на ощупь ткань, что обеспечивает не только долговечность, но и комфорт во время эксплуатации.

На передней панели расположены кнопки для переключения режимов движения, дефлектор климат-контроля и перчаточный ящик. В нижней части предусмотрена полка для смартфонов с беспроводной зарядкой Qi и двумя разъемами Type-C, что делает использование мобильных устройств более удобным.

Руль автомобиля оснащен сенсорным экраном и традиционными физическими переключателями для управления различными функциями. Кроме того, он обладает функцией обогрева, что делает поездки более комфортными в холодное время года.

Посадка в Атом особенно удобна благодаря распашным дверям и отсутствию центральной стойки. Это упрощает вход и выход из автомобиля, а плоский пол добавляет дополнительное удобство для пассажиров.

Салон автомобиля оборудован атмосферной подсветкой, которая создает уникальное настроение и реагирует на действия водителя.

Подсветка синхронизирована с системами ADAS и адаптируется к дорожной обстановке. Элементы освещения расположены на передней панели, в дверях и на потолке, а также могут быть настроены под индивидуальные сценарии.

Объем багажника Атома составляет 345 литров. При сложенных задних сиденьях объем багажного отделения увеличивается до 1020 литров.

Передние сиденья имеют электропривод для удобной настройки положения. Между ними расположен подлокотник с подстаканниками.

Подголовники выполнены в единой конструкции со спинкой, а также интегрированы крепления ремней безопасности. На заднем ряду также предусмотрен подлокотник с подстаканниками и дополнительными разъемами Type-C.

Все сиденья оснащены подогревом, а для установки детского кресла предусмотрены крепления ISOFIX.

В салонном зеркале встроен дисплей камеры заднего вида и видеорегистратор, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

На левой передней стойке установлена дополнительная камера для идентификации водителя, что повышает уровень защиты и удобства.