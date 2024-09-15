Названы ТОП-5 самых доступных китайских авто с кондиционером в РФ

Кондиционер в современных автомобилях уже не считается признаком роскоши, а наоборот, свидетельствует о доступности модели. Эксперты издания «Китайские автомобили» составили список из пяти самых экономичных машин из Китая, которые предлагают кондиционер, а не климат-контроль.

1. Livan X3 Pro

Этот компактный кроссовер стоит от 1 672 000 рублей. Его размеры составляют 4005x1760x1575 мм, а колесная база — 2480 мм. Livan X3 Pro доступен в двух комплектациях, обе оснащены только кондиционером. Автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 103 л.с. и вариатор. Максимальная скорость — 160-170 км/ч, расход топлива — 6,7-6,9 л/100 км.

2. DFSK 500

Компактный кроссовер DFSK 500 предлагается по цене от 1 749 000 рублей. Его размеры — 4385x1850x1645 мм. Под капотом находится 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. с вариатором. Максимальная скорость достигает 165 км/ч, а расход топлива составляет около 7 л/100 км. В автомобиле также есть подогрев сидений и мультимедиа.

3. Changan Alsvin

Бюджетный седан Changan стоит от 1 750 000 рублей и оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 98 л.с. Максимальная скорость — 180 км/ч, расход топлива — 6,2 л/100 км. В обеих комплектациях (LX и DLX) присутствует кондиционер. Габариты автомобиля — 4390x1725x1490 мм, объем багажника — 380 литров.

4. Geely Emgrand

Этот седан стоит от 2 059 990 рублей и имеет более просторные размеры. В начальных комплектациях предлагается 1,5-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Кондиционер доступен только в базовых вариантах. Объем багажника составляет 500 литров, а дорожный просвет — 151 мм.

5. BAIC U5 Plus

Седан BAIC U5 Plus стоит от 2 080 000 рублей. Его размеры — 4660x1820x1480 мм. Автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с. и вариатор. Средний расход топлива составляет 7,4–7,7 л/100 км. Базовая комплектация включает кондиционер и другие опции.