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Начались продажи совершенно нового Toyota Land Cruiser 300 за 9 млн рублей

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В России новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 стали доступны на сером рынке по цене от 8 970 000 рублей. Ранее, когда они официально поставлялись в страну, цены начинались от 12 700 000 рублей.

Один из продавцов во Владивостоке предлагает модель 2024 года выпуска в комплектации «Престиж Off-road» с 3,5-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 415 лошадиных сил, десятиступенчатым автоматическим трансмиссией и полным приводом.

В этой комплектации автомобиль оснащен светодиодной оптикой, датчиками света и дождя, круговой камерой обзора, парктрониками спереди и сзади, многозонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, мультимедийным комплексом с премиальной акустикой и встроенной навигацией, беспроводной зарядкой для смартфона, активной подвеской, подогревом и вентиляцией передних сидений, а также подогревом руля, лобового стекла и складывающихся боковых зеркал заднего вида.

Также доступна юбилейная версия 70th Anniversary, которую можно заказать за 9 370 000 рублей. В разных регионах цены на Land Cruiser 300 могут отличаться.

В Москве и Туле минимальная цена составляет 11 000 000 и 11 100 000 рублей соответственно, а в Самаре и Оренбурге цены могут достигать 16 500 000 рублей.

Кроме бензиновой версии, также доступна дизельная модификация Land Cruiser 300 с V-образным двигателем V6 объемом 3,3 литра и мощностью 299 лошадиных сил, которая также оснащена десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Источник: Автоновости дня. 

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