Главная » Автомобили

Модель Chery Tiggo 4 Pro продается на Ozon с ощутимой скидкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 93 Опубликовано

В рамках распродажи «Черная пятница» на маркетплейсе Ozon предлагаются значительные скидки на кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Акция продлится до 3 декабря, и пользователи, независимо от вида подписки, могут приобрести автомобиль с доставкой на дом.

Модель Chery Tiggo 4 Pro продается на Ozon с ощутимой скидкой

Пресс-служба Chery сообщила, что в акцию включен кроссовер Tiggo 4 Pro в комплектации Action с 1,5-литровым мотором и вариатором. В продаже представлено 25 автомобилей со скидкой 15%. Однако на Ozon доступно гораздо больше моделей в различных комплектациях, с некоторыми скидками до 24% или 600 000 рублей.

Чтобы купить автомобиль, нужно зайти в раздел «Автомобили», выбрать нужную модель, добавить её в корзину и оформить заказ с оплатой картой. При выборе опции «доставка курьером» важно указать адрес.

После оформления заказа дилер свяжется с покупателем для согласования времени доставки, а документы будут подписаны по факту получения автомобиля, пишет ixbt.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.