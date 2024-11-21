Модель Chery Tiggo 4 Pro продается на Ozon с ощутимой скидкой

В рамках распродажи «Черная пятница» на маркетплейсе Ozon предлагаются значительные скидки на кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Акция продлится до 3 декабря, и пользователи, независимо от вида подписки, могут приобрести автомобиль с доставкой на дом.

Пресс-служба Chery сообщила, что в акцию включен кроссовер Tiggo 4 Pro в комплектации Action с 1,5-литровым мотором и вариатором. В продаже представлено 25 автомобилей со скидкой 15%. Однако на Ozon доступно гораздо больше моделей в различных комплектациях, с некоторыми скидками до 24% или 600 000 рублей.

Чтобы купить автомобиль, нужно зайти в раздел «Автомобили», выбрать нужную модель, добавить её в корзину и оформить заказ с оплатой картой. При выборе опции «доставка курьером» важно указать адрес.

После оформления заказа дилер свяжется с покупателем для согласования времени доставки, а документы будут подписаны по факту получения автомобиля, пишет ixbt.