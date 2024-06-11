К 2026 году фургон на базе УАЗ «Профи» может превратиться в гибрид

Стартап «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») планирует выпустить гибридный фургон на базе «УАЗ Профи» в 2025-2026 годах.

Информацию об этом раскрыл генеральный директор и сооснователь компании, Илья Рашкин, во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «Ведомости».

Это станет первым отечественным гибридным автомобилем.

Разработку гибридной системы планируется завершить в текущем году, после чего автомобиль пройдет процесс сертификации, а производство начнет подготовку к выпуску обновленной техники.

Компания в настоящее время фокусируется на создании оптимальной комбинации двигателя внутреннего сгорания и генератора для зарядки батареи, чтобы обеспечить максимально длительное время работы электромобиля на электрической тяге.