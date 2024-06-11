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«Известия»: в мае число выданных кредитов на покупку авто выросло на 8%

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В России наблюдается увеличение числа автокредитов, несмотря на высокие процентные ставки и длительные сроки погашения.

В мае текущего года было заключено около 493 тысяч кредитных договоров на покупку автомобилей, что почти вдвое больше, чем год назад, и на 8% больше, чем в апреле. Это происходит при сокращении прямых продаж автомобилей.

Помимо этого, общая сумма автокредитов, выданных в мае, увеличилась на 10%. За первые четыре месяца текущего года банки выдали автокредиты на сумму 706,7 миллиарда рублей, что на 120,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокие процентные ставки, достигающие 20% и выше, не смущают российских заемщиков. Они часто берут кредиты на семь-восемь лет и фактически выплачивают за автомобиль вдвое больше его стоимости.

Источник: Известия.

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