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Глава «АвтоВАЗа»: новая Lada Iskra особенно ориентирована на молодёжь

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На ПМЭФ-2024 была представлена новая модель автомобиля от «АвтоВАЗа» под названием Lada Iskra, которая специально ориентирована на молодое поколение и может стать отличным выбором в качестве первого автомобиля. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РИА Новости.

Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный и молодежный, что соответствует общей политике бренда. «АвтоВАЗ» стремится привлечь молодых поклонников и любителей марки, и модель Iskra, по их мнению, будет именно тем, что привлечет внимание молодежи, как новых сторонников и поклонников.

Президент также отметил множество функций, связанных с мультимедийными системами, «Яндексом» и голосовым управлением, которые присутствуют в этой машине. Он считает, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля.

Lada Iskra представляет собой новое семейство компактных автомобилей класса «В», включающих седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Серийное производство Iskra запланировано на начало 2025 года на основной площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти. Продажи ожидаются в первом или втором квартале, а предварительная стоимость оценивается в диапазоне от 1 до 1,2 миллиона рублей.

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