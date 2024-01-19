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«Газета.Ru»: автомобили китайской Li Auto блокируются в России после ДТП

Автор На чтение 1 мин Просмотров 130 Опубликовано

Китайские автомобили Li Auto столкнулись с проблемой блокировки после ДТП в России, сообщает «Газета.ру».

Владельцы этих автомобилей жалуются, что после аварии и срабатывания подушек безопасности их машины становятся неработоспособными, и их можно активировать только в Китае.

Один из экспертов предположил, что таким образом производитель хочет стимулировать клиентов сдавать поврежденные автомобили и приобретать новые.

Поставщики запчастей также признали проблему и отметили, что ее можно решить только с помощью соответствующего диагностического оборудования, которого в России нет.

Некоторые владельцы автомобилей пытаются решить проблему дистанционно, связываясь с китайскими дилерами.

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