«Газета.Ru»: автомобили китайской Li Auto блокируются в России после ДТП

Китайские автомобили Li Auto столкнулись с проблемой блокировки после ДТП в России, сообщает «Газета.ру».

Владельцы этих автомобилей жалуются, что после аварии и срабатывания подушек безопасности их машины становятся неработоспособными, и их можно активировать только в Китае.

Один из экспертов предположил, что таким образом производитель хочет стимулировать клиентов сдавать поврежденные автомобили и приобретать новые.

Поставщики запчастей также признали проблему и отметили, что ее можно решить только с помощью соответствующего диагностического оборудования, которого в России нет.

Некоторые владельцы автомобилей пытаются решить проблему дистанционно, связываясь с китайскими дилерами.