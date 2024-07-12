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FAW Hongqi объявил о приеме заказов на флагманский внедорожник Hongqi HS7 PHEV

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FAW Hongqi накануне официально объявила о начале приема предварительных заказов своего нового автомобиля Hongqi HS7 PHEV, который позиционируется как «флагманский внедорожник Super hybrid smart».

FAW Hongqi объявил о приеме заказов на флагманский внедорожник Hongqi HS7 PHEV

Большой кроссовер будет поставляться в стандартной комплектации с полным приводом и подключаемой гибридной системой, оснащенной 2,0-литровым двигателем. Покупателям доступны две конфигурации.

Одна из конфигураций, полноприводная версия Cheongsam 2.0T PHEV, предлагается по предварительной ориентировочной цене 315 800 юаней, а эксклюзивная предпродажная цена составляет 259 800 юаней.

Другая модель, версия с полным приводом 2,0 Т PHEV flag collar, доступна за 345 800 юаней, а эксклюзивная предпродажная цена составляет 289 800 юаней.

Новый автомобиль позиционируется как роскошный внедорожник C-класса с компактными размерами: длина, ширина и высота составляют 4995/1960/1760 мм, колесная база — 2920 мм.

По сравнению со старой моделью, новый автомобиль стал меньше, а 3,0-литровая версия V6 с турбированным агрегатом была отменена. Варианты сидений включают 6-местную и 7-местную конфигурации, причем 6-местная версия оснащена двумя независимыми сиденьями второго ряда.

Относительно мощности, автомобиль оснащен подключаемой гибридной силовой системой, состоящей из 2,0-литрового двигателя и электромотора.

Автономный запас хода составляет более 1100 км, общий расход топлива — 1,67 л/100 км в условиях работы WLTC и 6,32 л/100 км при езде на бензинов моторе мощности. Подробная информация о конфигурации и мощности будет представлена позднее.

 

Источник: ithome

FAW Hongqi Hongqi HS7 PHEV
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