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Beelge X50 стал дороже на 55 тысяч рублей с момента старта продаж в РФ

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Belgee X50, кроссовер производства Белоруссии, подорожал на 55 000 рублей после его дебюта в России в конце 2023 года.

Согласно официальным ценам на сайте Geely, автомобиль теперь доступен по цене от 2 290 990 рублей в комплектации Active, от 2 400 990 рублей в версии Style и от 2 500 990 рублей в топовой версии Prestige.

В то время, когда Belgee X50 начал продаваться в России в сентябре 2023 года, его стоимость составляла от 2 235 990 рублей в комплектации Active, от 2 345 990 рублей в версии Style и от 2 445 990 рублей в версии Prestige. Таким образом, цена на автомобиль во всех трех версиях повысилась на 55 тысяч рублей.

Belgee X50 производится на совместном предприятии «БелДжи» в Белоруссии, которое было создано в 2011 году. На этом предприятии также выпускаются китайские кроссоверы Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray, последний из которых послужил прототипом для Belgee X50.

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